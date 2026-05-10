Devora Ansiedad la Salud de los Zacatecanos; la Mayoría Vive con Estrés Elevado e Inflamación Corporal: Experta

Llama a “Cuidar sus Cuerpos, de Otro Modo no hay Magia”

Por Gabriel Rodríguez

La fisioterapeuta Denisse Elizabeth Sánchez Martínez, especialista en atención geriátrica, señaló que la vida actual, esencialmente complicada por la ansiedad, el estrés y las prisas por sobrevivir, “mantiene a los zacatecanos inmersos en un estado que se caracteriza por la in􀃀amación constante de todos los tejidos corporales, lo que provoca gran cantidad de dolores físicos en las personas y las coloca en un estado de desgaste y cansancio permanentes”.

Sánchez Martínez dijo que la vida moderna, “cuyos efectos todos conocemos, porque todos los padecemos, genera, entre otras condiciones, una serie sucesiva de reacciones, una de las cuales es la elevación constante de la presión arterial, que muchas personas no pueden interpretar o reconocer a tiempo pero que, a la larga, va a tener efectos severos sobre sus cerebros, ojos, corazón y riñones”.

La fisioterapeuta señaló que muchos zacatecanos van caminando por la calle y tienen toda suerte de síntomas por medio de dolores, además de gastritis constantes, mareos, afecciones músculo-articulatorias y otros que atribuyen a un “cansancio normal” cuando lo correcto es que sean analizados por un médico general que les envíe realizar exámenes bioquímicos y, posterior a ello, comenzar a desentrañar sus males, una de cuyas posibilidades de solución es la fisioterapia corporal.

Advirtió que “los zacatecanos se sienten además in􀃀amados a causa de todo lo anterior, hecho que no es sino la antesala de males secundarios que deben ser detectados a tiempo para prevenir con􀃀ictos mayores”.

In􀃀uye en todo ello el sedentarismo, el elevado estrés por la realidad actual, sobre todo por los intentos por sobrevivir y la alimentación con comida chatarra, porque el tiempo actual se define por un elevado consumo de ultraprocesados, es decir que la mayor parte de la población consume elevadas cantidades de grasas animales, azúcares y harinas, pero evita la mayor parte del tiempo frutas y verduras, además de que abusa del alcohol, el tabaco y el tiempo en redes, todo lo cual deforma su corporalidad.

“Es el intestino, como han comprobado los científicos, el segundo maestro, el segundo cerebro del cuerpo humano, justo donde se produce la dopamina que es la hormona de la felicidad, pero ocurre que la gente va matando lentamente su 􀃀ora intestinal por comer todo lo anterior, mientras que el tubo digestivo se va perforando y, con ello, sus cuerpos se in􀃀aman y posteriormente comienza la aparición de Alzheimer, Parkinson, cáncer e incluso demencia”.

Ese mismo hecho genera una multiplicidad de cuadros depresivos entre la población, justo porque la alimentación es cada más vez artificial con lo que “destruimos de modo permanente la microbiota de nuestros intestinos”.

Indicó que en su consultoría brinda exámenes, evaluación, diagnósticos objetivos previos análisis químico-sanguíneos por lo que las personas que la visitan se pueden sentir en confianza con su equipo de asesores.

“Se trata de que las personas puedan volver a ser independientes y ganen autonomía siempre y cuando cobren conciencia de la importancia de cuidar sus cuerpos, de otro modo no hay magia”, advirtió.