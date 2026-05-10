El Monrealismo Recurre Otra vez a la Represión: Desaloja a Manifestantes y Arresta a 12 Personas

Entre las Detenidas, una Señora de 74 Años

* Ciudadanos Responden con Bloqueos en el Bulevar Metropolitano: Exigen Liberar a Detenidos; Convocan a Megamarcha: Piden Destitución de Reyes Mugüerza

Por Nallely de León Montellano | Fotos: Diana Moreno Valtierra

La crisis del campo zacatecano alcanzó este sábado uno de sus momentos más tensos luego de un operativo policiaco que derivó en al menos 12 personas detenidas –entre ellas una mujer de 74 años, estudiantes, productores y simpatizantes del movimiento campesino– durante las protestas encabezadas por agricultores que exigen pagos justos y cumplimiento de acuerdos relacionados con el acopio de frijol.

Las movilizaciones, que comenzaron desde el jueves y ya suman tres días consecutivos de protestas, han escalado entre bloqueos, enfrentamientos y un creciente respaldo ciudadano hacia el sector campesino, mientras aumenta el descontento social contra la actuación del Gobierno estatal.

Productores advirtieron además que tanto las instalaciones del Congreso del Estado como la Secretaría del Campo permanecerán tomadas de manera indefinida hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

Protesta Contra Concierto Termina en Operativo Policiaco

La protesta principal se realizó este sábado en las inmediaciones del Multiforo, donde productores intentaron impedir la realización del concierto de Ricardo Montaner organizado por el Gobierno del Estado con motivo del Día de las Madres.

Los campesinos señalaron que la intención era visibilizar la crisis que atraviesa el campo zacatecano y presionar para lograr una mesa de diálogo directa con autoridades de primer nivel, luego de denunciar incumplimientos a los acuerdos firmados tras las protestas de abril.

Sin embargo, la manifestación terminó en un desalojo policiaco que fue señalado por organizaciones civiles y participantes como un acto de represión.

De acuerdo con testimonios de los propios productores, fueron dispersados con escudos, empujones y golpes por parte de elementos antimotines durante el operativo para retirar maquinaria agrícola colocada en Denuncian Detenciones Arbitrarias Hasta la noche de este sábado, se reportó la detención de 12 personas, varias de ellas acusadas bajo el supuesto delito de “resistencia a la autoridad”.

Entre las personas detenidas se encuentran: Natalia Amaya Ibarra Marisol Valdez Valdez Rosa Isela Hernández Adán Mena Ortiz Juan Carlos Luna Juan Carlos Luna Flores Daniel Alberto Martínez Sepúlveda Eduardo Francisco Goitia Martínez Isaías Castro Trejo Además, en instalaciones de la Policía de Investigación permanecían: María Isabel Murgia García María Eliza Dávila Durón Isuri Márquez Entre las detenciones también se reportó la de una adulta mayor de 74 años, hecho que generó indignación entre ciudadanos, colectivos y organizaciones sociales que exigieron la liberación inmediata de todas las personas arrestadas.

Durante la jornada, Marco Torres Inguanzo, docente de la Unidad Académica de Gestión Pública de la UAZ, reclamó públicamente la aparición de una de sus alumnas detenidas durante el operativo.

Crece Respaldo Ciudadano al Movimiento Campesino

Lejos de aislarse, el movimiento de productores comenzó a sumar respaldo de distintos sectores de la sociedad civil.Durante la noche, simpatizantes del movimiento bloquearon por intervalos de cinco minutos el bulevar Metropolitano, a la altura de Vips Guadalupe, para exigir la liberación de las personas detenidas y visibilizar la lucha del campo.

A la protesta se sumaron colectivos sociales, organizaciones civiles, sindicatos y ciudadanos que acusaron al gobierno estatal de criminalizar la protesta social en lugar de resolver la crisis agrícola que enfrentan cientos de familias campesinas.

El creciente apoyo ciudadano también se reflejó en redes sociales y pronunciamientos públicos donde usuarios cuestionaron el despliegue policiaco y el uso de la fuerza contra productores que exigen pagos pendientes y mejores condiciones para comercializar su cosecha.

“No Vamos a dar ni un Paso Atrás” Pese a las detenciones y el operativo, los productores aseguraron que continuarán movilizándose.

“No vamos a dar ni un paso atrás”, advirtieron integrantes del movimiento, quienes permanecen atentos a la situación jurídica de sus compañeros detenidos.Entre sus principales exigencias se encuentra el cumplimiento del precio de garantía de 27 pesos por kilogramo de frijol, frente a los 16 pesos que actualmente ofrece el programa federal Alimentación para el Bienestar.

También demandan el pago inmediato de cosechas pendientes, apertura de centros de acopio y diálogo directo con el gobernador David Monreal Ávila.

Los campesinos sostienen que fueron las propias autoridades quienes rompieron primero los acuerdos alcanzados tras las protestas de abril, razón por la que decidieron retomar las movilizaciones.

Convocan a Mega Marcha y Exigen Renuncia de Rodrigo Reyes

Líderes sindicales, colectivos y organizaciones civiles anunciaron que este lunes realizarán una mega marcha para exigir justicia por los hechos ocurridos este sábado, la liberación de las personas detenidas y la destitución inmediata de Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno.

Mientras tanto, cerca de las 10 de la noche, elementos antimotines continuaban resguardando la zona cercana a la secundaria de la UAZ, donde impedían el paso tanto a ciudadanos como a periodistas.

El conflicto del campo, lejos de resolverse, parece profundizarse en medio de un clima de confrontación social que cada vez suma más voces de respaldo hacia los productores zacatecanos.

Termina Protesta en el Bulevar

A las 11:00 de la noche, los productores decidieron liberar el bulevar Metropolitano y retornaron al Congreso del Estado, en donde pernoctarían.

Se prevé que en las próximas horas decidirán las siguientes acciones de protesta.

Liberan a Cuatro Personas

Al cierre de esta edición, cuatro personas ya habían sido liberadas y ocho más permanecían en la Fiscalía.