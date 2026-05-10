La Represión no es la Salida, la Violencia Solamente Llama a la Violencia: José Narro

“Campesinos Sólo Piden los Escuchen, Atiendan y Resuelvan”

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal José Narro Céspedes dijo que “resulta insoportable la violencia” que este sábado se ejerció en contra de campesinos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas en las inmediaciones del Multiforo.

Luego de condenar los hechos, Narro Céspedes indicó que no se puede dudar que a los gobiernos estatal y federal les ha hecho falta capacidad de diálogo porque, hasta el momento, “ambos, no han sostenido diálogo alguno con los productores de frijol en el estado en el afán de resolver los con􀃀ictos”.

Lo anterior, luego de que un grupo de policías estatales contuviera y luego reprimiera las muestras de inconformidad de los agricultores mediante acciones de violencia y de que el director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, Marco Antonio Torres Inguanzo, denunciara –a manos de esos policías– la desaparición de una alumna de su plantel.

Asimismo, Narro señaló “no estar tampoco de acuerdo con las irrupciones violentas que el pasado viernes realizó esa parte de campesinos, tanto en el Congreso del estado como en Palacio de Gobierno”.

Sin embargo, destacó que los acuerdos que se tomaron previamente en las mesas “no pueden seguir siendo aquellos en los que se les tome el pelo a los campesinos sino para que ese mismo diálogo devenga en resultados, en acuerdos, porque sin duda que éstos se tienen que cumplir”.

En ese sentido, re􀂿rió que “lo único que se ha obtenido a cambio han sido ambientes de descon􀂿anza y confrontación, por medio de los cuales se ha buscado desacreditar la lucha de los productores”.

Advirtió que, “contrario a lo que se espera, la convocatoria a la violencia solamente puede llamar a la violencia, luego de que gobierno estatal señalara haber instrumentado restricciones a los campesinos, citándolos a declarar en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia el pasado viernes, en voz de su secretario, Rodrigo Reyes.

“Eso no es ni puede ser procedente, porque lo único que va a generar es más violencia, pero no es, tampoco, la represión, la salida a ese tipo de problemas, entendidos estos como demandas sociales legítimas, porque nuestros productores tienen todo el derecho a movilizarse y expresarse, sobre todo cuando la autoridad no fue justa con el compromiso.

“Me consta que muchos de quienes recibieron costaleras para sus productos, a un pago de 27 pesos kilo, siguen con el producto en sus casas porque no se les quiere recibir.

“Hay además muchas irregularidades, por lo que no me cabe la menor duda que los campesinos se han convertido en burla de las autoridades del estado quienes, hasta la jornada de este sábado, lo único que demandan es que se les escuche, se les atienda y se les resuelva, porque están desesperados pero lo incorrecto fue que los recibieran a golpes, con secuestros y violencia”.