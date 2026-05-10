Narro Acompaña en la Firma de Colaboración Entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y Aguascalientes

El Diputado Federal José Narro Céspedes acompañó la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizada en el Centro Quantum, con el objetivo de fortalecer las ingenierías, la innovación tecnológica y ampliar las oportunidades académicas para las juventudes de la región.

Durante el encuentro, Narro Céspedes destacó la importancia de impulsar alianzas entre instituciones educativas para consolidar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, señalando que la transformación del país también se construye desde las aulas y los espacios de investigación.

El futuro de Zacatecas se construye con educación, talento y oportunidades para todas y todos, expresó el legislador, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento de las universidades públicas y con la generación de mejores condiciones para las nuevas generaciones.

Asimismo, subrayó que este tipo de convenios permiten abrir caminos para la formación profesional, la innovación y el crecimiento regional, en concordancia con el proyecto de transformación nacional encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.