Presidenta Inaugura Primera Etapa del Canal Principal de Navojoa y Entrega 30 Títulos de Agua a Ejidatarios y Pequeños Productores

“En Nuestro Sexenio Vamos a Tecnificar 250 mil Hectáreas”

Informó que la meta en su sexenio es la tecnificación de 250 mil hectáreas en todo el país.

Propuso una mesa de trabajo con Agricultura, Conagua, el Gobierno de Sonora y productores para impulsar la producción de trigo en el estado.

Navojoa, Sonora.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la primera etapa del Canal Principal de Navojoa que permitirá ahorrar hasta el 60 por ciento de agua y entregó 30 títulos de concesión, como parte del Programa Nacional de Agua para el Campo, que en Sonora tendrá una inversión de 6 mil 500 millones de pesos (mdp).

“Esa es la razón por la cual podemos estar entregando títulos de concesión de agua. ¿Esto que le permite a muchos de los usuarios? Tener, además, el subsidio que les da el pago de la electricidad. Si tienen el pozo concesionado para riego, lo tienen en regla, entonces pueden solicitar a la CFE el subsidio de la electricidad, y de esa manera disminuyen los costos para ejidatarios y para pequeños productores. Por esa razón, el día de hoy podemos entregar títulos de concesión de agua, y estamos entregando en todo el país.

“La segunda razón por la que estamos aquí es la tecnificación del riego. En nuestro sexenio vamos a tecnificar 250 mil hectáreas. ¿Qué nos va a permitir esta tecnificación? Un uso más eficiente del agua, de tal manera que pueda destinarse esa agua que no se está usando a otros usos: para consumo humano o incluso para riego. Y la otra es hacer más rentable el campo. Si el campo está tecnificado, pues entonces se hace mucho más eficiente, y más rentable, y más productiva la siembra que estamos haciendo”, informó.

Detalló que la inversión de 6 mil 500 mdp que se destinará en Sonora forma parte de una inversión de 70 mil mdp para 15 proyectos de agua prioritarios en todo el país; adicional a más de 60 mil mdp de apoyos directo al campo, a través de los programas de Fertilizantes Gratuitos (16 mil mdp), Producción para el Bienestar (15 mil mdp) y Sembrando Vida (37 mil mdp).

Reconoció que las altas temperaturas en el norte del país han afectado la producción de trigo en Sonora, por lo que propuso una mesa de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Sonora y productores del campo, para encontrar soluciones a largo plazo en la producción de este o de otros productos.

Destacó la gira que realizó por Sonora con la inauguración de hospitales y el seguimiento de los Planes de Justicia para los pueblos originarios. Además, aprovechó el encontrarse en un estado fronterizo para refrendar su compromiso con la soberanía nacional.

“Hay que decir que a todas y a todos los mexicanos nos corresponde tener una buena relación, sí, con el gobierno de Estados Unidos, porque somos vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, son 3 mil kilómetros de frontera; pero hay algo que no se puede negociar, y eso es la soberanía nacional”, agregó.

El director de la Conagua, Efraín Morales López, agregó que adicional a los 3.5 kilómetros (km) del Canal Principal de Navojoa que se inauguraron hoy, se trabajó en 10 km de canales secundarios, se repararon 70 compuertas y se trabajó en la rehabilitación y equipamiento de pozos y plantas de bombeo, lo que va a permitir un incremento del 25 por ciento en la producción de cultivos y un ahorro del 60 por ciento del agua que se usa en el campo.

El presidente del Consejo del Distrito 038 del Río Mayo, Luis Gerardo Villalobos Hernández, agradeció la inclusión de su distrito al programa de tecnificación, ya que representa tranquilidad para los productores y esperanza de agua para sus tierras.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la mandataria por esta inversión de 6 mil 500 mdp en la entidad, que se suma a otras obras de infraestructura hidráulica como el fortalecimiento de la presa El Molinito, la construcción de un acueducto del Molinito a Hermosillo, la rehabilitación de la presa de la cuenca del río Mátape para evitar inundaciones en Empalme y Guaymas, al igual que en la presa Punta de Agua con el incremento de la altura de la cortina y para construir el Bordo de Ortiz de un material permanente.