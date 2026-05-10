Realiza DIF Capital Taller “Tu Momento Dulce” Para Celebrar a las Madres

Con motivo del Día de las Madres, el DIF Capital, que encabeza la presidenta honorí􀂿ca Karla Estrada, a través de la Coordinación de Centros Sociales, llevó a cabo el taller especial “Tu momento dulce” en el Centro Social Díaz Ordaz.

El curso fue impartido por el instructor Diego Castro y contó con la participación de madres de familia de la colonia Díaz Ordaz, así como de las colonias aledañas La Pinta, Pedro Ruiz González y Lázaro Cárdenas.

Durante la actividad, la directora del DIF Capital, Mitzia Peláez, compartió con las asistentes la elaboración de su propio pastel, el cual realizaron con amor y creatividad en un espacio pensado especialmente para ellas.

“Desde el DIF capital y la Coordinación de Centros Sociales buscamos siempre innovar en los cursos para que las usuarias se bene􀂿cien a través del fomento al autoempleo, que en este caso es la repostería, y fortalezcan su economía familiar”, expresó Mitzia Peláez.

Con estas acciones, el DIF capital refrenda su compromiso de generar espacios de capacitación, convivencia y desarrollo que impulsen el bienestar de las mujeres y sus familias en Zacatecas capital.