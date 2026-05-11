Confirman Sindicatos, Médicos, Maestros, Mineros y Sociedad Civil Asistencia a Marcha; Exigirán Destitución de Funcionarios Represores

Inicia a las 10:00 Horas, en la Unidad Académica de Ingeniería de la UAZ

Por Gabriel Rodríguez

Ante pregunta de qué fue lo que sintió el pasado sábado 9 de mayo cuando se acababa de enterar de la eventual desaparición de una de sus alumnas, Marco Antonio Torres Inguanzo, director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) reveló que en un instante se “llenó de rabia, pero que un momento después se le nubló la vista y luego se sintió impotente”, justo cuando gritaba frente a los policías que instantes atrás habían comenzado a violentar y llevarse a jóvenes y adultos en las inmediaciones del Multiforo, en medio de los con􀃀ictos de frijoleros zacatecanos.

Torres Inguanzo expresó que, una jornada después, persiste gran indignación en la sociedad zacatecana por todo lo ocurridom pero que dicha rabia se expresará mejor este lunes durante la marcha-mitin que este lunes partirá a las 10 de la mañana de Ingeniería para dirigirse en masa al centro.

“Han confirmado su asistencia buena parte de todos los agremiados sindicales de los distintos grupos educativos en el estado, además de, claro está, los frijoleros, los mineros, los institutos tecnológicos y muchos más”, añadió. Explicó que todo lo anterior se relaciona de manera estrecha con una articulación monumental de movimientos, “hecho que marca un punto de partida para otra cosa porque la marcha de este lunes deberá convertirse en permanente y generar iniciativas encadenadas en múltiples vertientes”.

Torres Inguanzo explicó además que justo en el momento en que se enteró de la desaparición de la alumna de su plantel, “sentí gran desesperación; estaba muy preocupado porque sé de lo que son capaces estas personas; creo que todos me vieron desesperado, angustiado, porque de inmediato comenzamos a llamar a ella misma y a sus familiares y ella no aparecía por ninguna parte y nadie sabía dónde estaba hasta que apareció en la fiscalía. Me sentí desesperado, me sentí impotente”.

Las intenciones de la marcha del lunes son integrar una coordinadora intersectorial como parte de una serie de acciones inicial y sucesorias, una de cuyas principales líneas es solicitar la destitución de diversos funcionarios estatales.

La Universidad, Indignada: González Arenas

En su momento, Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) dijo que los acontecimientos del pasado sábado en los alrededores del Multiforo, “lesionan, lastran, golpean el corazón de una universidad como la Autónoma de Zacatecas, porque ninguno de sus integrantes, trabajadores, alumnos y maestros, merece ese trato indignante y abusivo”.

González Arenas reconfirmó que ellos mantenían un registro total de 11 personas detenidas hasta la madrugada del pasado domingo, “las que fueron liberadas de manera paulatina, una tras otra”.

“Tenemos conocimientos, a partir de evidencias físicas, que muchos de ellos salieron de la Fiscalía General de Justicia con distintos grados de contusiones, de golpes, mientras que otros estaban en mejores condiciones”.

La lideresa expresó que, en primer lugar, “se fue liberando a las personas de mayor edad y a los más golpeados para luego liberar a los que estaban en mejores condiciones”.

Explicó que ella se mantuvo expectante de los hechos hasta las dos y media de la mañana del pasado domingo.

“Debo decir que dentro de nuestra universidad, todos, nos encontramos sumamente conmovidos, sumamente molestos con mucho malestar por lo que ocurre y agravia de modo directo a nuestra gente de la UAZ; lo lamento, de veras, porque nosotros no nos merecemos ese trato de parte de los gobernantes”.

Asimismo, confirmó la marcha de este lunes 11 de mayo a partir de una magna concentración en la Unidad Académica de Ingeniería de la UAZ en punto de las 10 de la mañana, refirió.

“Fue Fatídico lo que Hicieron”: Rodarte

Marcelino Rodarte Hernández, líder de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Zacatecas, deprecó los eventos del pasado sábado en los alrededores de la Unidad Académica Preparatoria número 2 de la Universidad, de lo que dijo: “Qué error tan grave de parte del gobierno, fue fatídico lo que hicieron”.

Sin duda que, dijo, “se trató de reprimir la manifestación de los frijoleros para luego querer criminalizar esa protesta y, paralelamente a ello, violentar a estudiantes universitarios, maestros, periodistas y personas de la tercera edad, con lujo excesivo de violencia.

“Cómo es posible que desaparecieran en ese momento a una joven universitaria que se había ‘atrevido’ a llevar agua a los compañeros frijoleros, a nuestros campesinos y a quienes también les tocó la refriega, todo lo cual debe ser llevado hasta las últimas consecuencias, cuando es de sobra conocido que fue el gobierno quien dio la orden.

“Eso implica que, bajo la presión social que se avecina, gobierno estatal deberá tomar todas las medidas que impliquen la destitución de los funcionarios que lo ordenaron”.

Rodarte Hernández dijo que es bajo enorme presión que se integrarán decenas de organizaciones sociales y sindicales para reclamar este lunes se aclare el caso cuyo primer punto es que las autoridades cumplan con lo pactado de manera previa con los productores de frijol en Zacatecas mediante el pago de su grano, tal y como en su momento fue pactado, además de sancionar el coyotaje “que ya es institucional en Zacatecas y se resarzan todos los daños y que caiga todo lo que tenga que caer”.

El líder magisterial lamentó que “ya va siendo costumbre del gobierno reaccionar de esta manera y no podemos permitir que eso continúe así en lo que queda de la actual administración, porque no puede quedar impune todo lo que está ocurriendo, además de que ya hay pronunciamientos de múltiples asociaciones sociales y civiles del resto del país que anunciaron su llegada a Zacatecas este lunes”.

Integran Defensa Legal Múltiple

Para concluir, Jorge Rada y su equipo destacaron que son varias las barras de abogados que han integrado una defensa legal para brindar auxilio legal a todos los afectados del pasado sábado, una vez que haya pasado la marcha.

Dijo que luego de ello, darán a conocer la ruta legal que al respecto se va a emprender pero, de entrada, consideramos que “hubo un abuso de funciones por parte de los elementos de seguridad, porque si con anterioridad existían denuncias en contra de Tránsito estatal, con mayor razón vamos a exigir se abran nuevas investigaciones porque los hechos no pueden quedar así”.

“Entre sus ‘presos’, hubo detenciones de adultos mayores, gente mayor con padecimientos médicos, además de retener a periodistas y personas de medios que estaban cubriendo la nota y a muchos estudiantes que apoyaban a los campesinos, por lo que nosotros hemos reunido varios elementos legales contra esos hechos”.

Advirtió que una vez liberados todos los detenidos, “habrán de comenzar las responsabilidades por haber realizado esos actos de manera irregular a todas esas personas”.

Destacó que las irregularidades comprenden, además, responsabilidades administrativas e incluso políticas, que en su momento se darán a conocer.