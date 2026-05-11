David Monreal, Responsable Directo de la Represión, que dé la Cara: Varela Pinedo

Anuncia que el Municipio Apoyará la Mega Marcha de hoy

Por Redacción

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, lanzó un mensaje contundente en el que acusó directamente al gobernador David Monreal Ávila de ser responsable de la represión ejercida contra campesinos frijoleros, estudiantes y ciudadanos que se manifestaron el sábado en la avenida Preparatoria, en las inmediaciones del Multiforo.

El edil inició su mensaje con una felicitación por el Día de las Madres, pero rápidamente se centró en los hechos ocurridos, calificando la actuación del Gobierno del Estado como “lamentable represión” y asegurando que existe un hartazgo social por la falta de resultados.

Reiteró, lanzando una pulla al secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza: “También decirle al gobernador David Monreal con todas sus letras el responsable, es usted el que debe dar la cara, señor Gobernador, es usted.

Deje de mandar a sus equipos de trabajo a sus colaboradores a dar la cara. El único bombero que le quedaba, lamentablemente, ante el repudio ciudadano, ya está hecho cenizas. Por tanto, es momento, señor gobernador, que usted atienda, que usted resuelva, que dé la cara ante este conflicto.

Varela recordó que los campesinos frijoleros cuentan con un acta notariada firmada por funcionarios estatales, en la que se comprometieron a atender sus demandas, pero acusó que el incumplimiento ha derivado en el descontento generalizado.

Señaló que el conflicto se ha agravado y ahora involucra a otros sectores de la población, como estudiantes y ciudadanos que se sumaron a las protestas. El alcalde anunció que este lunes, durante la mega marcha convocada en la capital, el Ayuntamiento brindará apoyo logístico con centros de hidratación en cada punto del recorrido, desde el inicio hasta el final de la movilización.

Subrayó que su gobierno se suma a la exigencia ciudadana “no precisamente para querer encabezar movimientos ni tampoco para querer politizar nada, simple y sencillamente para sumarnos a su exigencia”.

Además, insistió en que el gobernador debe ser el interlocutor directo con el Gobierno Federal y que, incluso con recursos estatales, podría destinarse un presupuesto de entre 25 y 30 millones de pesos para la compra del frijol.

El presidente municipal también informó que compartió la situación con la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, durante su visita del sábado anterior, y adelantó que en próximos días habrá noticias sobre posibles apoyos desde esa entidad, aunque los productores de frijol ya adelantaron que la mandataria les comprará mil 500 toneladas de frijol a 20 pesos el kilo.