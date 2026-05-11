La Enseñanza en Zacatecas Requiere Formación Didáctica Aplicada a las Ciencias: Bárcenas Ríos

“Mayoría de Maestros se Extravía en Hablar de su Vida Privada”

Por Gabriel Rodríguez

El investigador Sergio Luis Bárcenas Ríos indicó que uno de los graves efectos de la educación en Zacatecas es que la enseñanza que se da aquí, desde la primaria hasta el grado profesional, carece de rigor en la formación científica.

Bárcenas Río, con grado de doctorado en Valencia, España en didáctica de las ciencias químicas y egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dijo que “nadie es culpable de ello” aun cuando Zacatecas presenta grave atraso en esa área, primordial para el desarrollo de un estado tan atrasado como el nuestro, que se mantiene a la zaga en desarrollo tecnológico en relación con entidades vecinas.

El académico dijo que, en ese sentido, “Zacatecas podrá ser quizás tierra de muchos y muchas maestras que saben enorme cantidad de cosas, acumulan decenas de millones de datos teóricos, pero el problema es que en el momento de verter sus conocimientos sobre los alumnos, nadie aprende, porque no saben enseñar las ciencias”.

Explicó que el ejemplo se da desde las áreas de ciencias exactas, incluidas las matemáticas, la física, la química, la biología y otras pero que también ocurre sin duda en muchas otras, incluido el lenguaje y el aprecio de las artes.

“Ellos pueden quizás saber mucho, pero en el momento concreto de la enseñanza, no logran conectar con los alumnos y, de esa manera, las mejores intenciones se diluyen ante la falta de una didáctica objetiva que permita llevar a los estudiantes a un cierto grado de aprendizaje”.

En ese sentido, dijo que los maestros de nuestro tiempo deberían entender que sobre todo se trata de estar sujeto a un guion previo para el caso de la comprensión y ejemplificó en el caso de la lluvia ácida, que debe ser explicada a partir de elementos reales y no de conceptos meramente teóricos basados en las apreciaciones personales de cada profesor.

“La mayor parte de los maestros en Zacatecas se extravían en hablar sobre sus vidas privadas y sus problemas personales, cuando de lo que se trata es de inducir en los alumnos la capacidad de comprender problemas científicos, a partir de hechos concretos basados no en la memoria conceptual del problema sino en los efectos que ese tipo de problemas tienen en sus vidas diarias, en el afán de buscar salidas al atraso que padecemos en Zacatecas”.

Añadió que “Zacatecas es un lugar privilegiado, lleno de personas con enorme erudición en una y varias materias, como no puede haber quizás en otros lugares y en diversas ramas, pero que toda esa enorme capacidad de conocimientos requiere una formación didáctica aplicada a las ciencias”.

Vivimos un momento en el que ya no nos podemos quedar, como dice el teórico Édgar Morín con nuestras propias disciplinas, sino que éstas tienen que interconectarse con el resto de los conocimientos de las diversas disciplinas académicas actuales, afirmó.

El investigador refirió por último que en Zacatecas es lamentable la cifra de alumnos y alumnas que desertan de sus estudios, desde primaria hasta licenciatura, cifra que alcanza alrededor de un millón de estudiantes por año a nivel nacional.