Liberan a los 12 Detenidos en la Protesta

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas emitió ayer el siguiente comunicado, para informar sobre la situación legal de las 12 personas detenidas con lujo de violencia, en la avenida Preparatoria:

“LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS INFORMA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS INMEDIACIONES DEL MULTIFORO

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) hace del conocimiento de la opinión pública los pormenores sobre la situación jurídica de las personas detenidas durante el operativo de seguridad desplegado el día de ayer en las inmediaciones del Multiforo.

“En relación con estos hechos, esta instituci ón recibió dos puestas a disposición por parte de elementos de la Policía Estatal, mediante las cuales un total de 12 personas fueron presentadas ante la autoridad ministerial por su probable participación en el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

“Desde el inicio del procedimiento y bajo un firme compromiso con la transparencia, la Fiscalía General solicitó el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CEDHZ), quienes en coordinación con personal de nuestra institución, llevaron a cabo las diligencias primarias como lo son certificación médica de las y los detenidos, así como su derecho constitucional a establecer comunicación con sus familiares, quienes en su mayoría y a decisión de ellos, lo hicieron de manera presencial.

“Derivado de la integración de las dos carpetas de investigación correspondientes y tras el análisis de las diligencias practicadas, los Fiscales del Ministerio Público determinaron otorgar la libertad a las 12 personas detenidas.

“La presente resolución, fue analizada y determinada en estricto cumplimiento con los términos legales.

“La FGJEZ reafi rma su compromiso con la protección de los derechos humanos, asegurando que cada etapa del procedimiento penal se conduzca con total legalidad y transparencia en benefi cio de la sociedad zacatecana”.