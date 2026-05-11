No Daremos ni un Paso Atrás: Productores

“David Monreal Debe Admitir que Incumplió su Compromiso”

* Anuncia que la Gobernadora de Aguascalientes les Comprará mil 500 Toneladas de Frijol, a $20 el Kilo

Por Gabriel Rodríguez

Luego de señalar que no van a dar ni un paso atrás, líderes campesinos que forman parte del movimiento de frijoleros violentados el sábado pasado, anunciaron en el lobby del Congreso del Estado de Zacatecas que este lunes marcharán apoyados por miles de manifestantes y que “todo cuanto ocurrió el pasado en los alrededores del Multiforo, señala que el gobernador, David Monreal, debe sentirse muy inseguro, pero también debe admitir que incumplió su compromiso con nosotros”.

Entre los campesinos que dieron conferencia este domingo en el interior del Congreso del Estado de Zacatecas estuvieron Isaías Castro Trejo, Abraham Castro Trejo, Rubén Hernández Muñiz y Daniel López, quienes añadieron que la gobernadora del estado de Aguascalientes, Tere Jiménez, “nos va a comprar mil 500 toneladas de frijol”.

Los inconformes precisaron que “fueron procesados, de parte nuestra, alrededor de nueve compañeros y una señora grande de la tercera edad a la que, una vez esposada, bajaron en las instalaciones de la Fiscalía”.

Asimismo, destacaron que “seguirán adelante con su compromiso de acopiar las mil 500 toneladas de frijol más todos los costales que andan en tránsito, con el fin de que sean recuperados”.

También dijeron esperar la participación de los diputados de oposición a la marcha de este lunes, “para que asuman sus responsabilidades, las que el propio gobierno estatal no ha querido asumir aun cuando obra en nuestro poder un documento firmado por ellos y nosotros por mil 500 toneladas”.

Expresaron que a los conflictos por el frijol, se suman los convenios tripartitas ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Conagua (Comisión Nacional del Agua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), derivados de la falta de pagos con motivo de la cuota energética.

Isaías Castro Trejo añadió que, en relación con los hechos del sábado: “Nosotros llegamos cerca de la Prepa 2 con nuestros tractores y camionetas, pero fueron las autoridades quienes comenzaron a provocarnos, al haber arrimado las grúas y con ello querer lanzarnos fuera de ese lugar”.

Ante ello, dijo que hacían responsable “de cualquier cosa que llegara a pasarles a gobierno estatal porque no se vale que se llevaran una señora de la tercera edad a la que se llevaron esposada, evento de lo cual, todo mundo está enterado dentro y fuera del país”, advirtieron.

Castro Trejo añadió que varios de ellos interpusieron ya sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, “luego de preguntarle a la autoridad que cuál era el delito por el que se nos acusaba y detenía, pero nunca nos lo pudieron explicar”.

Fueron 13 horas las que todos ellos estuvieron detenidos en la FGJZ y refirieron que las mil 500 toneladas que les compraría la gobernadora Jiménez de Aguascalientes es a razón de 20 pesos por kilo, “las que le llevaremos hasta allá” y luego subrayaron molestos: “Gobierno federal debe entender que tiene que acopiarnos las mil 500 toneladas de nosotros más tres mil más de las costaleras que ellos tienen además de los haberes de Secampo, con grano de productores de Pinos, Sombrerete, Fresnillo y otros puntos”.

Para la marcha de este lunes advirtieron que “vendrán a apoyar muchos sindicatos, muchos maestros, compañeros de educación, salud y muchos más.

“Muchos de ustedes, feministas, periodistas, maestros, alumnos y agricultores fueron quienes presentaron cara a toda la jauría de gobierno, gracias a lo cual no pudieron consumar acciones mayores, las que esperaban realizar de todos modos en cualquier momento, por lo que a la jauría le digo que ahora sabemos que todo lo tenían planeado ya que poco a poco nos fueron acorralando”.

Advirtieron que cuando el poder político “no tiene la capacidad de hacer política, recurre a ese tipo de acciones mediante el uso de la fuerza a lo que hicimos presencia, resistencia, a un lado del Multiforo y en la FGJZ, pero hay que decir que en ningún momento dejaron entrar a nuestro equipo legal disponible a la Fiscalía porque manejaron a sus propios abogados para hacer sus propios trámites.

“Lo curioso es que, dentro de sus propios trámites, no hubo proceso sino solamente detenciones porque no los pudieron sostener, lo que habla de la incapacidad del gobierno al cual queremos hacer responsable de todo lo que nos pudiera pasar cuando sabemos que traían órdenes de hacer lo que hicieron.

“Nos enviaron a los gatos de los gatos para intentar poner las cosas en orden cuando una de nuestras exigencias es que ya no queremos trato con el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes y de Ángel Olais, de quienes pedimos su destitución y además queremos que nos devuelvan nuestros vehículos en buenas condiciones sobre los cuales no les vamos a pagar multas.

“Nosotros no tenemos temor alguno, tanto así que vamos a seguir, pero sí hacemos responsables al gobernador de lo que nos pueda pasar a nosotros y a nuestras propias familias”.