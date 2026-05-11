Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Pensión Mujeres Bienestar que Beneficia a Tres Millones de Mexicanas y en Sonora a 70 mil Beneficiarias

Día de las Madres:

Recordó que cuando llegó a la Presidencia de México, también llegaron todas las mujeres mexicanas, por ello se construye un Sistema de Cuidados y se reivindica el papel de las mujeres en la historia.

En 2026, se invierten mil 448 mdp para la Pensión Mujeres Bienestar en Sonora.

Cajeme, Sonora.- En el marco del Día de las Madres, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Cajeme, apoyo que beneficia a 3 millones de mexicanas y cerca de 70 mil mujeres de Sonora que reciben este nuevo Programa para el Bienestar que creó la Jefa del Ejecutivo Federal.

“Reconocer a las mujeres es algo fundamental para que se reconozca que las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños. Y que también las niñas tengan todo el apoyo necesario y sepan –como los niños– que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hasta Presidentas de la República. Eso es el reconocimiento a las mujeres de México. Bueno, y el día de hoy entregamos Pensión Mujeres Bienestar. Esta Pensión es solo para mujeres de 60 a 64 años de edad”, informó desde el Centro de Usos Múltiples en Cajeme, Sonora. Recordó que cuando llegó a la Presidencia de México, también llegaron todas las mujeres mexicanas y prueba de ello es este programa que reconoce el trabajo que por años realizaron las mujeres y no fue reconocido hasta hoy.

Aunado a que se construirán en el país mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para que las madres puedan dejar a sus hijas e hijos en un lugar seguro mientras trabajan.

“Las mujeres no queremos ser más, porque decía: somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que, en México, la Transformación significa: ¡Abajo el racismo! ¡Abajo el clasismo! ¡Abajo la discriminación! ¡Y abajo el machismo! Nuestro movimiento lucha por una sociedad igualitaria”, resaltó.

Destacó la importancia de reivindicar el papel de las mujeres en la historia, por ello recordó que se reformó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para reconocer y conmemorar a 24 mujeres mexicanas. Resaltó los casos de heroínas que construyeron patria como Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra y Margarita Maza, a quien este año se nombró primera Embajadora Histórica de la República Mexicana.

La Jefa del Ejecutivo Federal envió una felicitación a todas las mamás mexicanas por el Día de las Madres, incluidas las que viven del otro lado de la frontera con Estados Unidos.

“Feliz Día de las Mamás a todas, a todas las mamás de Cajeme, de Sonora y de México. A las mamás mexicanas que están del otro lado de la frontera, a nuestras paisanas también un aplauso, un agradecimiento por todo lo que hacen por sus hijas, por sus hijos”, expresó.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que en Sonora 70 mil sonorenses reciben la Pensión Mujeres Bienestar, que consiste en un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales, y que representa una inversión en la entidad de más de mil 448 millones de pesos (mdp) sólo para este 2026.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la mandataria por esta gira de tres días que hizo por la entidad en la que se avanzó con los Planes de Justicia para los pueblos Seri y Yaqui. Asimismo, afirmó que con la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar se cumple con la promesa de que llegaron todas las mujeres a la Presidencia de México. La beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, Altagracia Ruíz Acuña, agradeció a la Jefa del Poder Ejecutivo por este apoyo económico y aprovechó para felicitarla a ella y a todas las madres en este 10 de mayo.