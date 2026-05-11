Zacatecas Refuerza Agenda Ambiental con Segunda Jornada de Saneamiento de Arroyos

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección de Medio Ambiente, llevó a cabo la Segunda Jornada de Saneamiento de Arroyos, una acción coordinada con instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el objetivo de proteger los recursos naturales y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

El titular de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, informó que esta jornada se realizó recientemente en la comunidad La Escondida, donde se intervino un tramo de aproximadamente dos kilómetros del arroyo del mismo nombre. Como resultado, se logró la recolección de cerca de dos toneladas de residuos sólidos, entre los que destacaban objetos de gran tamaño como muebles y llantas.

Rivera Ruvalcaba explicó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva ante el pronóstico de un año con lluvias abundantes, lo que hace indispensable mantener libres de obstrucciones los cauces naturales para evitar inundaciones o afectaciones al patrimonio de las familias zacatecanas.

Durante los trabajos, se identificaron diversas problemáticas, entre ellas el uso indebido de la zona federal como tiradero de residuos, así como la construcción irregular de patios dentro del cauce natural del arroyo. Asimismo, se detectaron nacimientos de agua, conocidos como “ojos de agua”, que presentaban contaminación por basura, lo que representa un riesgo para la calidad de los mantos freáticos.

El funcionario destacó que el saneamiento de estos espacios no solo contribuye a evitar la contaminación del agua, sino que también fortalece la conservación de un recurso vital para la vida y el bienestar de la población.

Finalmente, Isaac Rivera hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en estas jornadas, las cuales se difunden a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, así como a adoptar prácticas responsables como la correcta disposición y separación de residuos. Adelantó que próximamente se realizarán nuevas intervenciones en zonas como Chilitas y otros arroyos de la capital, reiterando el compromiso del gobierno municipal con el cuidado del medio ambiente.