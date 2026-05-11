DIF Estatal Ofrece Terapias Innovadoras Para Mejorar el Aprendizaje

En el Centro de Tecnología Adaptada

Se brinda atención a partir de los seis años a quienes presentan dificultades en lectura, escritura o matemáticas.

También a personas con TDAH, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o que han sufrido un evento vascular cerebral.

Las sesiones se imparten en Mahatma Gandhi, esquina con República de Paraguay, fracc. Agricultura.

¿Tu hija o hijo tienen dificultades para aprender o concentrarse? En Aguascalientes, hay un espacio pensado para ayudarles a salir adelante.

El DIF Estatal cuenta con el Centro de Tecnología Adaptada, donde, a través de terapias innovadoras y herramientas tecnológicas, se apoya a niñas, niños y personas de todas las edades a mejorar su aprendizaje, memoria y calidad de vida.

Aquí se brinda atención a partir de los seis años a quienes presentan dificultades en lectura, escritura o matemáticas, así como a personas con TDAH, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o que han sufrido un evento vascular cerebral.

Con sesiones personalizadas, el centro ayuda a fortalecer la atención, recuperar habilidades y avanzar en el desarrollo académico y personal.

Se ubica en la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, en Mahatma Gandhi, esquina con República de Paraguay, fraccionamiento Agricultura. Atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas.

El servicio cuenta con cuotas accesibles para que más familias puedan acceder a este apoyo especializado.