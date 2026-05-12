El Pueblo Indignado Tomó la Escena y el Godot Zacatecano Jamás Llegó

Crónica del Hartazgo

Por Gabriel Rodríguez | Fotos: Rocío Castro Alvarado

Preludio al Primer Acto

Rodrigo Reyes sale ataviado con blazer azul marino y corbata guinda a decir que, durante los eventos del pasado sábado, “gobierno estatal”; bueno, me corrijo, no gobierno estatal sino que alguien más (tampoco dijo quién) cayó en la provocación de los participantes inconformes y que, quizás, las fuerzas de seguridad debieron responder entonces.

“Quiero decirles que si se cayó en un error, el error fue caer en la provocación”, develó el titular de los asuntos interiores de Zacatecas en una Mañanera zacatecana en petit comité para los elegidos de la bolsa oficial del gobierno, por aquello de que hay errores que algunos tuvieron que pagar y caro por andar de provocadores.

El muchacho, quien presume sus relojes, zapatos finos y sacos caros cada vez que se promueve en la televisión en sus afanes de degustar un día de estos la presidencia capitalina, añadió también que “caímos en una provocación de personas que le restan legitimidad a este movimiento que buscaban politizar este conflicto”.

¿No fue el filósofo griego Aristóteles, quien alguna vez escribió que lo único que diferencia a los hombres de los animales es la política? Pues vaya respuestita de las huestes oficiales, que muy cercanas a la interdiferenciación del pensador griego, debieron someter al diálogo a jóvenes universitarias, jornaleros y personas de la tercera edad, mediante la misma política de interlocución puesta en marcha el pasado 8 de marzo de 2024. Se rumora que las FRIZ, la estatal y otras que irrumpieron en escena el pasado sábado gozaron del aprecio de aquellos visitantes de otras entidades, para que nadie los reconociera aquí.

Primer Acto

Son las 10 de la mañana y en los alrededores de la Unidad Académica de Ingeniería comienzan a marchar los manifestantes quienes, par de horas después, exigirán por medio de sus oradores la destitución de varios funcionarios: el propio Reyes, Medina Mayoral, Osvaldo Caldera y Ángel Oláis, entre otros.

No son los únicos sino sólo los primeros por aquello de que muchos de los afectados, luego de haber sido agredidos 12 horas después habrían recibido un trato regio en las oficinas de la fiscalía para que casi casi se tomaran una tacita de café con el consabido “usted perdone”… nosotros no sabíamos que…

Al frente del contingente avanza una pesada trilladora de al menos 20 toneladas, sobre la que un compañero reportero se sube para enviar la señal a su medio. Y párale de contar pues entonces la historia se inicia con una fecha singular, una jornada después del Día de las Madres y dos posteriores a las agresiones.

Los marchistas avanzan lento por el bulevar Adolfo López Mateos e ingresan a la capital por Quebradilla, avenida Torreón, avenida Miguel Hidalgo y al tope con plaza de Armas, donde momentos atrás, los manifestantes eran esperados con altavoces para celebrar la concentración social.

En el desplazamiento, hay de todo: ¿Cuántos? Es algo que no se puede cuantificar, para Tránsito estatal “no pasaron de 500”, para los manifestantes hay un ensordecedor: “¡Pinche gobierno, cuéntanos bien! ¡Somos miles, cabrón, venimos de todos los rincones del estado, de la capital y alrededores, venimos hasta la madre!”, claman las voces de esa larga serpiente que se desliza torpe sobre las vialidades.

Son las 12 y minutos y los primeros en llegar son los campesinos que, orgullosos, tripulan sus tractores que apagan a un costado de la plancha de Armas, con el fondo del escenario teatral del palacio de gobierno (así con minúsculas), que esta vez no fue blindado con láminas de acero por lo que no faltó el mal pensado que dijera: “Esa es una provocación, porque no sabemos cómo va a reaccionar gobierno si los ultras (todo es posible), le pintarrajean el palacete”.

Son las 12 y 15, a un costado de la Acrópolis el aire se torna denso, pero nadie sabe en realidad porqué, tratando de adivinar cuál podría ser el humor con el que el gobierno pudo, en efecto, levantarse este lunes “porque sabemos que son capaces de todo”.

Y ya van entrando a Armas, ahí están los de la sección 58 del SNTE, los del Sututez, los del SPAUAZ, las feministas, los normalistas de San Marcos, maestros, enfermeros, la Red Plural de Mujeres y muchos más.

Por fortuna, al mediodía de este lunes el sol era cubierto por una delicada capa de nubes en el centro de Zacatecas mientras que, en los alrededores, aquellos rostros impacientes por el desastre buscan una respuesta inspiradora, el consuelo, recuperar un poco de la alegría del optimismo zacatecano común y corriente.

Ellos saben que Zacatecas no crece, que hace años venimos arrastrando un mediocre cero por ciento, poquito arriba y que aquí no hay desarrollo, no hay industria, no hay atención a las necesidades de la población, no hay seguridad, no hay protección, que su educación es un desastre, que la ciudad es un pueblo abandonado al mediodía.

En los corrillos se lee que los panistas Tere Jiménez y Miguel Varela son los promotores de la inconformidad social de los campesinos zacatecanos, pero todos sabemos que no son los únicos sino que, una vez coronado el primer acto, habría muchos intereses más en condenar los hechos del pasado sábado, pues se dice que hay un mítico héroe homérico que también intenta conducir a esas huestes contragobiernistas, sin faltar el villista de las carrilleras en el callejón de Rojas.

Personal al servicio de presidencia se coloca de manera estratégica con miles de botellitas de agua y alguien reclama porqué Varela alcalde no les envió tortitas de jamón con aguacate, pero alguien le corrige: “No seas pendejo, no somos acarreados”.

Recojo voces en la plaza, poco después de dos años en que muchas mujeres fueran arrastradas de los cabellos, pateadas y golpeadas ahí mismo en trascendidos nacionales y extranjeros por la “prensa carnívora”.

El productor Daniel Martínez explica que “las fuerzas policiacas hicieron un uso de la fuerza que no era necesaria porque se trataba de mujeres con estatura pequeña para contener a una sola a las que azotaban contra el piso, lo que me dio mucha rabia.

“Me agarran, me esposan, me levantan las manos por atrás, pero en la Fiscalía no nos tardaron mucho porque luego llegaron hasta allá los Derechos Humanos y las autoridades una y otra vez nos pedían nuestros datos tomándonos fotografías por todos lados aunque nunca aparecimos dentro del sistema nacional de detenidos, por lo que todo se trató de una privación ilegal.

“Claro que antes nos leyeron nuestros derechos y querían hacernos firmar un papel en blanco pero luego a la medianoche nos dijeron que ya nos iban a liberar porque no teníamos ningún delito”.

En tanto, un personaje encapuchado trepa a uno de los enrejados del palacio de gobierno y con objeto contundente golpea un cristal, pero todos los demás lo increpan y le exigen cordura.

A esas horas, la alba pared de gobierno luce pintarrajeada con leyendas e impresos donde se representa a diversos personajes oficiales en medio de deprecaciones.

Segundo Acto

La masa clama: “¡Lejos de vencernos, nos hicieron más fuertes!, ¡la FRIZ contra inocentes y alfombra roja a delincuentes!, ¡si protestas te secuestran!” que fueron los gritos enardecidos de los miles acumulados ahí dentro del espacio cívico estatal.

Los oradores reflexionan sobre los discursos oficiales, cantaletas, dicen, por las que muchos de ellos fueron engañados “como cuando el secretario firmaba junto con ellos el acuerdo para que se levantaran, a fines de marzo pasado de plaza de Armas, retiraran sus tractores y luego dejaran actuar a Los Fabulosos Cadillacs”.

A un costado del improvisado estrado, yace en silla de ruedas un campesino al que, en la refriega del sábado, los oficiales le quebraron las cervicales; ahí está, sumido en sus pensamientos sobre lo ocurrido.

Otros meditan sobre: “¿Qué no sabrá Ricardo que su hermano está haciendo mal mal las cosas, que no se ha enterado la presidenta de que David tiene destruido al estado, qué a nadie le importa la tragedia en que vivimos?”. Y los jubileos sobre la fragmentación nacional de Morena no faltan tampoco.

Sobrevienen las quejas de aquellas voces ahorcadas por el desaliento, justo cuando gobierno no compra sus productos, cuando tienen deudas multimillonarias ante la Comisión Nacional del Agua y luego condenan la nueva ley nacional en la materia que, en exclamaciones de muchos de ellos, los haría presas eternas del oficialismo electoral, además de recibir cantidades mínimas del líquido, “mientras dejan que las refresqueras y las grandes empresas sobreexploten el recurso”.

A un lado de las escalinatas de la plaza, Norma Castorena, líder de los SSZ, señala de su ronco pecho: “Nosotros no vemos atención de parte del estado, vimos, eso sí, excesos de fuerza y abusos de poder desde el poder el sábado al mediodía pero en realidad, se niegan a escuchar los gritos del pueblo, los clamores de la gente para atender una demanda legítima como es la de nuestros frijoleros, que representan a un sector que se debe privilegiar por lo que el gobierno debe tener altura de miras y escuchar y, como el gobierno de Aguascalientes, atender ese conflicto”.

Más allá, ella misma denuncia que los hospitales del estado siguen igual en lo que se refiere a los abastos de medicamentos y que todas las carencias de insumos son graves: “Ni siquiera tenemos placas de rayos X en los hospitales y se les deben tomar fotos desde la máquina para que los médicos pueden leerlas, en el General, llevamos muchas semanas sin que la resonancia magnética pueda encenderse, en el de Fresnillo no hay luz, nos falta todo. Ergo, Zacatecas es un fracaso”.

Tercer Acto

Voces por todos lados reclaman justicia, atención, unos campesinos afirman molestos: “Chingao, los pinches gringos subsidian con miles de millones de dólares su campo anualmente, mientras que aquí han institucionalizado el coyotaje los diputados, su amigo Oláis, el secretario del Campo y los legisladores, no se hagan pendejos”.

La campesina Irma Rosa Hernández señala que: (sic) “nosotros estamos convencidos de que gobierno del estado fue quien mandó quemar las bodegas de Segalmex hace tres semanas”.

Otros más piden justicia, porque el gobierno de Morena deshizo la Financiera Rural y ahora, en la quiebra, todos ellos intentan rehacer la pedacería de sus finanzas destrozadas ante la inflación, la quiebra masiva de miniempresas agrarias, el cobro de piso, las asechanzas de la criminalidad y el gobierno.

El campesino Alfonso Ramos destacó que dentro de la marcha de este lunes “hubo de todo, nada más que los poderosos se distinguen, pero aquí estamos desde la superestructura marxista hacia abajo, sin faltar los campesinos medios”.

En su momento, el abogado Jorge Rada dio a conocer, la misma mañana de este lunes que: “Derivado de las detenciones, agresiones y actuaciones desplegadas durante las recientes manifestaciones relacionadas con la exigencia legítima del campo zacatecano, un grupo de abogadas y abogados del estado de Zacatecas hemos iniciado, de manera totalmente pro bono, diversas acciones jurídicas y solicitudes formales de información dirigidas a autoridades estatales y órganos de control, con la finalidad de esclarecer los hechos del pasado sábado 9 de mayo y evitar que posibles abusos de autoridad queden impunes”.

Al concluir, el pequeño empresario Eduardo Goitia, quien fuera severamente golpeado contra el asfalto el sábado, señala: “Ya me conocen, pues otra vez la FRIZ represora, otra vez este gobierno represor, Rodrigo Reyes y David Monreal que mandan a reprimir las protestas sociales mientras les escucho decir que el error fue caer en las provocaciones, claro que nosotros no somos supertranquilitos, pero torturarme y lastimarme así a mí y a otros más de esa manera con golpes en el cuello, en las rodillas o brazos y costillas lastimados, no es justificable”.

“La economía quebrada forma parte de la macroviolencia de la macrocriminalidad que no nos deja avanzar”, asestó.

En los alrededores, no estuvieron ni Miguel Varela ni Tere Jiménez, tampoco los líderes del PAN, PRI o MC, ni siquiera los diputados de oposición, ninguno de ellos; nos hemos quedado esperando a Godot, el Godot zacatecano que algunas mentes masturbatorias quieren pensemos que, de esa manera, se intenta derrocar al régimen.

Al final, Reyes Mugüerza ha vuelto a cambiar de espejuelos, el muchacho estudiado en Londres se queda solo, insoportablemente solo en medio de un escenario vacío.