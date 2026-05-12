“¡El Pueblo ya no Aguanta más!”

Miles de Personas Marchan Contra el Gobierno de David Monreal

* Administración Estatal Criminaliza la Protesta Social, Acusan; Exigen la Renuncia de Varios Funcionarios

Por: Nallely de León Montellano | Fotos: Rocío Castro Alvarado

Encabezados por una trilladora de frijol, tractores y maquinaria agrícola, miles de personas tomaron este lunes el bulevar metropolitano y las principales calles de la capital zacatecana para exigir justicia por la represión ocurrida el pasado 9 de mayo contra productores de frijol, estudiantes y simpatizantes del movimiento campesino.

La movilización, que reunió a campesinos, estudiantes, docentes, personal de salud, colectivas feministas, sindicatos y ciudadanía en general, se convirtió en una de las manifestaciones sociales más numerosas de los últimos años en Zacatecas.

La exigencia principal fue la destitución inmediata de Christian Paul Camacho Osnaya, fiscal general del estado; Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; Francisco Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial; y Ángel Oláis Ávila, coordinador de Alimentación para el Bienestar.

Las demandas surgieron luego del operativo desplegado el sábado en las inmediaciones del Multiforo, donde productores se manifestaban para exigir precios justos para el frijol y el cumplimiento de acuerdos pendientes desde abril. El desalojo dejó personas detenidas y manifestantes y simpatizantes lesionados.

Una Marcha Nacida del Hartazgo

El contingente arrancó minutos antes de las 11 de la mañana entre consignas como: “¡No es un delito ser campesino!”, “¡Que llueva, que truene, ya nada nos detiene!” y “¡Cuatro T, en las urnas te veré!”

A lo largo del recorrido, automovilistas, comerciantes y peatones respondían con aplausos, levantando el puño o grabando desde sus celulares. Desde los puentes peatonales del bulevar, decenas de personas expresaban su respaldo al movimiento y cuestionaban el trato que el gobierno ha dado a un sector que, decían, “es el que nos da de comer”.

La movilización avanzó hacia el Centro Histórico acompañada por maquinaria pesada. Sobre avenida Quebradilla y calles del primer cuadro de la ciudad, ciudadanos observaban desde ventanas, negocios y hospitales el paso del contingente, mientras algunos aplaudían en señal de apoyo.

Durante la marcha también era visible el saldo físico del operativo del sábado: campesinos y estudiantes con moretones, rasguños, férulas, esguinces y fracturas caminaban entre la multitud.

“¡El pueblo observando también está luchando!”, gritaban manifestantes mientras reconocían el respaldo social que creció tras la difusión de videos y testimonios sobre el actuar policial.

Entre pancartas y globos blancos utilizados como símbolo de paz, las consignas insistían en una misma idea: “No queremos violencia, queremos respuestas”.

Del Conflicto por el Frijol a una Crisis Social

Lo que inició como una protesta por el precio del frijol terminó convirtiéndose en un conflicto político y social de mayores dimensiones.

Los productores mantienen desde hace meses reclamos relacionados con el programa de acopio, pagos pendientes y el precio de garantía del grano. Denuncian además corrupción, favoritismo hacia intermediarios y abandono institucional.

La indignación creció luego de que el sábado elementos de distintas corporaciones policiacas intervinieran para desalojar la protesta instalada en las inmediaciones del Multiforo, donde se realizaría un concierto con motivo del Día de las Madres.

La respuesta gubernamental provocó que otros sectores sociales se sumaran a las movilizaciones.

Plaza de Armas: Denuncias y Advertencias

La marcha concluyó en Plaza de Armas, donde representantes del movimiento tomaron la palabra para acusar al gobierno estatal de criminalizar la protesta social y responder con fuerza pública a demandas relacionadas con la crisis del campo.

Ahí fue leída una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que organizaciones y colectivos responsabilizaron al gobernador David Monreal Ávila por la represión del pasado 9 de mayo.

En el documento denunciaron violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y presuntos actos de corrupción dentro del programa de acopio de frijol.

También acusaron al gobierno estatal de intentar desviar la responsabilidad hacia el gobierno federal, mientras, aseguraron, pequeños y medianos productores continúan sin soluciones concretas.

Durante la lectura, los manifestantes reiteraron la exigencia de destitución contra funcionarios estatales relacionados con seguridad, procuración de justicia y operación del programa de acopio.

Asimismo, denunciaron amenazas contra integrantes del movimiento y advirtieron que continuarán las movilizaciones.

“¡El Pueblo ya no Aguanta más!”

Rubén Hernández, uno de los líderes del movimiento, aseguró que la convocatoria reflejó el nivel de inconformidad social que existe actualmente en Zacatecas.

“Este es el pueblo que no aguanta más, este es el campo que no aguanta más. Aquí estamos y jamás retrocederemos contra el atropello que han hecho con el campo y con las mujeres de Zacatecas”, expresó frente a miles de asistentes.

Señaló además que el gobierno estatal ha intentado desacreditar las protestas mediante amenazas relacionadas con la cancelación del programa de acopio.

“Se les olvida que esos apoyos existen desde hace muchos años. Al pueblo no se le reprime, al pueblo se le escucha”, sostuvo.

Gobierno Insiste en que Hubo Provocaciones

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, mantuvo la postura oficial respecto a los hechos ocurridos el pasado sábado y aseguró que el actuar de las corporaciones de seguridad se dio en medio de provocaciones por parte de algunos simpatizantes del movimiento.

Aunque afirmó que el Gobierno del Estado condena cualquier acto de violencia “provenga de donde provenga”, señaló que las manifestaciones habían escalado a un nivel que obligó a las autoridades a intervenir para resguardar la zona donde se realizaría el evento masivo por el Día de las Madres.

Reyes Mugüerza sostuvo que el único error cometido por las fuerzas del orden fue responder a las provocaciones e insultos emitidos por uno de los asistentes, quien posteriormente fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

Sin embargo, manifestantes señalaron que dichos reclamos ocurrieron después de que elementos policiacos golpearan y detuvieran a productores y estudiantes presentes en la protesta.

El funcionario también aseguró que existen intentos por politizar el conflicto y restarle legitimidad al movimiento campesino. Además, reiteró que el programa de acopio corresponde al ámbito federal, por lo que insistió en que el Gobierno del Estado únicamente ha acompañado las gestiones de productores inconformes ante Alimentación para el Bienestar.

“Vamos a seguir insistiendo en el diálogo”, expresó el secretario general de Gobierno, pese al clima de tensión social que persiste tras los hechos del sábado.

Cuestionan Cierre Informativo del Gobierno

En medio del clima de tensión social, este lunes la conferencia semanal del Gobierno del Estado, conocida como “La Informativa”, se realizó a puerta cerrada desde las siete de la mañana y con convocatoria limitada, principalmente dirigida a medios afines a la administración estatal.

Horas después, la transmisión difundida en plataformas oficiales fue señalada por asistentes y periodistas como un presunto “falso en vivo”, situación que generó nuevas críticas sobre el manejo gubernamental de la crisis y el acceso a la información pública.

Mientras tanto, el movimiento campesino advirtió que las protestas continuarán hasta obtener respuestas concretas, justicia por las detenciones y soluciones reales para el campo zacatecano.