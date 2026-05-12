Inicia Proceso de Licitación de la Zona B del Parque Arroyo de la Plata: Mildret Montes

Participarán al Menos 11 Empresas, Anuncia

Por Miguel Alvarado Valle

La titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Mildret Karla Montes Inchaurregui, informó que la remodelación integral de la zona B del Parque Arroyo de la Plata ya se encuentra en proceso de licitación y que durante las próximas semanas comenzarán de manera simultánea distintos frentes de obra con la participación de al menos 11 empresas.

La secretaria explicó que actualmente ya se ejecuta uno de los primeros proyectos correspondiente a la construcción de terrazas gastronómicas, mientras que el resto de las intervenciones iniciarán entre finales de mayo y principios de junio.

Señaló que la estrategia para agilizar los tiempos de ejecución consistió en dividir los trabajos en 11 proyectos independientes, lo que permitirá que varias empresas trabajen al mismo tiempo dentro del parque.

Montes Inchaurregui precisó que la convocatoria para las empresas restantes está por publicarse y adelantó que una vez concluidos los procesos administrativos comenzarán formalmente las nuevas obras.

Agregó que los trabajos contemplan espacios como áreas pet friendly, juegos infantiles, zonas de baile y yoga, así como la rehabilitación de senderos, canchas, sanitarios e iluminación, entre otras acciones.

Respecto a los retos que implica la rehabilitación del Parque Arroyo de la Plata, la titular de la SOP reconoció que el principal desafío será el tiempo de ejecución, debido a que se trata de una renovación prácticamente total de los espacios.

Explicó que el proyecto contempla la intervención integral del parque y que, debido a su magnitud, requerirá un tiempo considerable, por lo que será necesario mantener varios frentes de trabajo activos de manera simultánea para cumplir con las metas establecidas.

Finalmente, la secretaria informó que la proyección oficial es concluir toda la remodelación del parque en febrero del próximo año.