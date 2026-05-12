La Crisis del Campo ya no Puede Atenderse con “la Política del Garrote”, Advierte el FPLZ

“Sociedad Zacatecana se Declara en Amplia Rebeldía por Estos Actos”

Por Nallely de León Montellano

El Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) se pronunció este lunes contra la represión ejercida el pasado 9 de mayo durante las protestas de productores de frijol en las inmediaciones del Multiforo, y advirtió que la crisis del campo zacatecano ya no puede seguir atendiéndose mediante “la política del garrote”.

Durante su conferencia semanal, integrantes de la organización señalaron que el conflicto que actualmente atraviesan las y los campesinos no se limita al precio del frijol, sino que refleja años de abandono, corrupción, inseguridad y falta de planeación para el sector rural.

En la rueda de prensa participaron Adán González Acosta; Lidia Vázquez Luján, responsable del sector mujeres; Patricia Hernández, directora del CENDI Tierra y Libertad módulo 1; así como Faustino y Felipe, integrantes de la Comisión Ejecutiva del Frente.

Lidia Vázquez Luján aseguró que la violencia ejercida recientemente contra campesinos, estudiantes y mujeres reavivó el malestar social generado desde otras movilizaciones ocurridas en años recientes.

Recordó los hechos del 8 de marzo de 2024 y señaló que el gobierno estatal nuevamente respondió con violencia frente a demandas sociales legítimas.

“Transitamos por momentos de mucha violencia y nuevamente se replica contra mujeres, jóvenes estudiantes y ciudadanía en general. La sociedad zacatecana se declara en amplia rebeldía por estos actos que vuelven a conmocionar al estado”, expresó.

Además, indicó que organizaciones de mujeres y redes de acompañamiento darán seguimiento a las denuncias derivadas de las agresiones y detenciones ocurridas el sábado.

Por su parte, Faustino, responsable del área campesina del FPLZ, describió un panorama crítico para las comunidades rurales del estado.

Aseguró que además de la crisis por el precio del frijol, en muchas localidades persisten problemas de inseguridad, cobro de cuotas y falta de programas efectivos para sostener la producción agrícola.

“Estamos en un campo muy precario. No hay salida real para los campesinos y además ya se cobran cuotas por el ganado, por el agua potable y prácticamente por todo”, denunció.

Respecto al programa federal de acopio de frijol, afirmó que éste ha sido “viciado y corrompido” por intermediarios y actores políticos que acapararon el beneficio mientras pequeños productores continúan sin poder colocar sus cosechas.

“Los verdaderos campesinos no han podido meter su frijol. Se le ha dado preferencia a coyotes y a gente ligada al poder”, sostuvo.

Asimismo, rechazó el operativo policial del pasado sábado y acusó falta de sensibilidad política por parte del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

“No hay diálogo con el gobierno del estado y hay funcionarios que no entienden ni quieren escuchar a los diferentes sectores de la población”, señaló.

En otro momento de la conferencia, Felipe, integrante del Frente y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, condenó el uso de la fuerza como mecanismo para resolver conflictos sociales.

“La política del garrote refleja falta de capacidad de diálogo y operación política”, expresó.

Explicó que el problema afecta a cerca de 76 mil productores zacatecanos y recordó que el programa de Alimentación para el Bienestar apenas logra acopiar entre el 10 y el 20 por ciento de la producción estatal, dejando al resto de los campesinos a merced del libre mercado.

También criticó las condiciones históricas que, dijo, llevaron al deterioro del campo mexicano tras las políticas neoliberales impulsadas por PRI y PAN, particularmente a partir del Tratado de Libre Comercio.

“El campo quedó devastado y ahora quienes impulsaron esas políticas quieren aparecer como salvadores”, declaró.

Aunque respaldó la movilización social en defensa de los campesinos, también advirtió sobre intentos de actores políticos por capitalizar electoralmente el conflicto.

Durante la conferencia, integrantes del Frente insistieron en la necesidad de realizar una auditoría al programa de acopio de frijol y pidieron investigar a funcionarios responsables de su operación en Zacatecas.

Entre los señalamientos, mencionaron directamente a Ángel Oláis Ávila, coordinador estatal de Alimentación para el Bienestar, a quien responsabilizaron de irregularidades en el manejo del programa.

Además, exigieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender las denuncias por agresiones y detenciones arbitrarias registradas durante las protestas del sábado.

También reiteraron la propuesta de instalar una mesa nacional permanente donde participen autoridades federales, gobierno estatal y todas las expresiones del movimiento campesino.

“La problemática no es de un solo grupo, es de todo Zacatecas. Lo importante no es sólo la marcha, sino lo que se logre después de ella”, señalaron.

Finalmente, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas confirmó que participará activamente en las movilizaciones convocadas en respaldo al sector campesino.

La organización aseguró que su postura se centra en exigir diálogo, soluciones estructurales para el campo y el fin de la criminalización de la protesta social.

“Vamos a acompañar esta lucha porque el Frente nació de las luchas campesinas y no vamos a dejar solos a los productores”, concluyeron.