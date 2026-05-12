Si se Cometió un Error, fue Caer en su Provocación: Rodrigo Reyes

Exigencias Deben Hacerse al Gobierno Federal, Insiste

* El Gobernador David Monreal Presume que su Gobierno se Caracteriza por el Respeto a las Libertades y la Democracia

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de los hechos registrados el fin de semana a las afueras del Multiforo, donde productores de frijol fueron desalojados por elementos de seguridad y varias personas resultaron detenidas durante la protesta, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que el actuar de las autoridades respondió a la necesidad de “resguardar el lugar” ante presuntas amenazas y actos de violencia generados durante la manifestación.

Reconoció que pudo haber errores en la actuación de las autoridades, aunque justificó la respuesta oficial al declarar que “si se cometió un error, fue caer en su provocación”

Durante la conferencia La Informativa, el secretario mencionó que el conflicto surgió a partir de inconformidades relacionadas con un programa federal de acopio de frijol, por lo que insistió en que las exigencias deben dirigirse al gobierno federal y no a la administración estatal.

Afirmó además que el gobierno de Zacatecas únicamente ha fungido como acompañante e intermediario desde el inicio del programa.

Sin embargo, Reyes Mugüerza también señaló que el movimiento campesino “se politizó” y que ello derivó en actos violentos en las pasadas protestas.

Incluso, aseguró que el conflicto “tiene un tinte político” y acusó a algunos manifestantes de escalar la confrontación “sin razón” mediante el uso de la violencia.

El secretario reiteró que, según información de Alimentación para el Bienestar, las manifestaciones “no tienen sustento”, además de asegurar que las demandas planteadas por los productores ya habían sido atendidas previamente.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila defendió el actuar de su administración y aseguró que Zacatecas se ha caracterizado por el respeto a las libertades y la democracia.

Aunque reconoció la “lucha legítima” de los productores, insistió en que el diálogo debe prevalecer, pero siempre dentro del marco de derecho y sin permitir que “la violencia se apropie de los espacios”.

En su mensaje, llamó a los diferentes sectores sociales a actuar con responsabilidad pública y sostuvo que el principal deber de su gobierno es garantizar la seguridad tanto de manifestantes como del resto de la población.

El mandatario estatal también subrayó que el conflicto ni siquiera corresponde directamente al ámbito estatal, sino a una problemática derivada de decisiones federales.

Se Justifica Guinez Ruiz

Por su parte, Guinez Ruiz, subsecretario de operación policial de la Secretaría de Seguridad, afirmó que se actuó conforme a la ley y los protocolos establecidos, pero también admitió que no se puede ser indiferente a los acontecimientos registrados y aseguró que ya se inició “una evaluación interna para fortalecer los mecanismos de actuación y asegurar que en cualquier intervención futura prevalezca siempre la prudencia, el diálogo, la contención y el respeto de los derechos humanos”.

El mando policial agregó: “A quienes se sintieron afectados, les digo de frente: jamás existió la intención de vulnerar derechos ni actuar fuera de la ley. Portar un uniforme y ejercer una responsabilidad pública exige carácter, pero también sensibilidad y empatía, y cualquier exceso, venga de donde venga, debe investigarse y no debe reprimirse”. (Con información de Irma Mejía/El Universal)