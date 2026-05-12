Aguascalientes Cierra con 12 Medallas en Natación en Olimpiada Nacional

La delegación aguascalentense concluyó su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 con una destacada actuación en natación, sumando un total de 3 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, consolidándose como una de las disciplinas más fuertes para nuestro estado.
Las medallas de oro fueron conquistadas por Daniel Cardoso Tinoco, quien tuvo una actuación espectacular al coronarse campeón nacional en 200 pecho, 50 pecho y 100 pecho.
Las preseas de plata llegaron gracias a Leonel Edrei Fernández en 1,500 libres Y 400 combinado varonil categoría 13-14 varonil; José Zúñiga Rosas en 100 dorso, René Juárez Castillo en 100 dorso y 50 dorso.
Por su parte, las medallas de bronce fueron obtenidas por Sara A. Martínez Ortiz en 1,500 libres; Thiago Jiménez Oliva en 50 dorso; René Arturo en 200 dorso; y Leonel Fernández Campos, en 800 libres.
