Aguascalientes Mantendrá Trabajo Académico con Clases de Inglés si hay Ajustes al Calendario Escolar

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto de Educación, informa que dará seguimiento a la actualización del calendario escolar que emita la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a los acuerdos que se generen en la reunión de la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), convocada por la autoridad federal para este lunes 11 de mayo.

En Aguascalientes se actuará conforme a las disposiciones federales y a lo establecido en la Ley General de Educación. Una vez que la SEP defina oficialmente los ajustes al calendario escolar, se informará de manera oportuna y clara cómo se desarrollarán las actividades en las escuelas de la entidad durante las próximas semanas para dar cumplimiento a los proyectos educativos y asegurar un cierre ordenado del ciclo escolar.

En caso de que la SEP confirme una reducción en el número de días de clase, en Aguascalientes se implementarán acciones para fortalecer el aprendizaje en las escuelas. Entre ellas se reforzará la estrategia El Gigante Bilingüe, mediante talleres de inglés en planteles públicos de educación básica, con el propósito de ofrecer a las familias una alternativa para que estudiantes fortalezcan el dominio de un segundo idioma.

Asimismo, las instituciones de educación privada que, de común acuerdo con madres y padres de familia, decidan ofrecer talleres de regularización o actividades complementarias, podrán realizarlos en el período que determinen conforme a su organización interna.

El Instituto de Educación de Aguascalientes mantendrá informada a la comunidad escolar y reitera su compromiso de garantizar una educación de calidad y un cierre ordenado del ciclo escolar.