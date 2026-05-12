Con Saldo Blanco Concluye la Feria Nacional de San Marcos, la más Segura del País

La Feria Nacional de San Marcos 2026 concluyó con saldo blanco y sin incidentes de gravedad, como resultado del Operativo Interinstitucional “Feria Segura 2026”, implementado del 17 de abril al 11 de mayo con motivo de la edición 198 de la verbena abrileña y que contó con dos mil 600 uniformados, tres helicópteros, drones, cámaras y tecnología de punta.

Así lo informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, quien detalló que durante este periodo fueron detenidas 928 personas y puestas a disposición de la Dirección de Justicia Cívica y de las autoridades ministeriales del fuero común.

Martínez Romo precisó que 902 personas fueron ingresadas por la comisión de faltas administrativas, mientras que 26 fueron puestas a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delitos del fuero común.

Entre los casos más relevantes, siete personas fueron detenidas por contar con órdenes de aprehensión vigentes, tres más por lesiones, dos por atentados al pudor y dos por robo a transeúnte.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que las faltas administrativas fueron las conductas más recurrentes durante el periodo ferial.

Finalmente, Martínez Romo agradeció la colaboración de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como del personal de seguridad, rescate y protección civil, que durante los 23 días de la Feria Nacional de San Marcos mantuvieron presencia permanente en todos los espacios donde se desarrollaron las actividades, contribuyendo a que la verbena más importante de México concluyera con saldo favorable.