Nuevo Centro de Atención Vehicular en Plaza Vestir: más de 50 Trámites en un Mismo Lugar

El Objetivo es Hacer más Fáciles y Cercanos los Trámites: Gobernadora

Tiene capacidad para atender a más de 700 mil personas al año, con tiempos estimados de servicio de entre 12 y 15 minutos.

Ahí se podrá realizar la expedición y renovación de licencias de conducir; altas, bajas y canje de placas; pago de infracciones de tránsito; reporte de extravío de documentos oficiales ante la Fiscalía; y regularización de la verificación vehicular, entre otros.

Brindará servicio de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el nuevo Centro de Atención Vehicular (CAV) en las instalaciones de Plaza Vestir, al sur de la ciudad capital. Este espacio integra más de 50 trámites de seis dependencias estatales y municipales, con capacidad para atender a más de 700 mil personas al año, con tiempos estimados de servicio de entre 12 y 15 minutos.

“El objetivo de este centro es hacer más fáciles y cercanos los trámites para la ciudadanía. Aquí se concentra todo el tema vehicular, lo que permite evitar traslados innecesarios y reducir significativamente los tiempos de espera, en beneficio de las y los usuarios”, resaltó Tere Jiménez.

Dentro de las gestiones que ahora también se pueden realizar en el CAV destacan la expedición y renovación de licencias de conducir; altas, bajas y canje de placas; pago de infracciones de tránsito; reporte de extravío de documentos oficiales ante la Fiscalía; y regularización de la verificación vehicular; entre otros. Mientras que los trámites relacionados con el transporte público en las modalidades de combis, plataformas, taxis, transporte escolar y de personal ahora sólo podrán llevarse a cabo en el CAV.

El secretario de Innovación y Gobierno Digital del Estado, Ramiro Pedroza Márquez, destacó que este proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre las distintas dependencias.

“Este proyecto opera bajo un esquema de cero papel, mediante el uso de tecnología de captura biométrica y la digitalización total de expedientes. Hoy decimos con orgullo que Aguascalientes se consolida como el Gigante Digital”, enfatizó Pedroza Márquez.

Mayra Gabriela de la Riva, presidenta de Plaza Vestir, celebró la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y el Gobierno del Estado. “Gracias, gobernadora, por hacer posible esta instalación. Plaza Vestir tiene un significado especial, somos un centro orgullosamente aguascalentense y queremos seguir evolucionando junto con el estado”, expresó.

Joel Ornelas, representante del gremio de taxistas, reconoció el impacto de este nuevo centro. “Gracias, gobernadora, por abrir este centro que será de gran ayuda para muchos conductores. Este lugar es muy importante para nosotros, porque ahora podemos realizar trámites esenciales, todo en un solo sitio y sin tantas vueltas”, finalizó.

El nuevo Centro de Atención Vehicular brindará servicio de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para más información pueden comunicarse al 070 y al WhatsApp 449 469 98 98.

Este nuevo espacio es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Finanzas, la Agencia de Movilidad del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y Animal, así como el Municipio de Aguascalientes.

En el evento estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Salvador Alcalá Durán, diputado local; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Alfredo Cervantes García, secretario de Finanzas del Estado; Ricardo Alfredo Serrano Rangel, director general de la Agencia de Movilidad del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; y Omar Alejandro Plesent Sánchez, procurador estatal de Protección Ambiental y Animal del Estado de Aguascalientes.