Tere Jiménez Visita a Jóvenes de Secundaria que Representarán a Aguascalientes en Concurso de Robótica en Japón

En la Escuela Secundaria General No. 6 “José Guadalupe Posada Aguilar”

La gobernadora visitó la Escuela Secundaria General No. 6 “José Guadalupe Posada Aguilar”, donde reconoció a estudiantes destacados en robótica, inglés y aprovechamiento académico.

Entregó obras en el plantel para que las y los alumnos cuenten con instalaciones más cómodas, seguras y funcionales.

En Aguascalientes las y los jóvenes cuentan con la preparación, disciplina y oportunidades necesarias para competir con éxito a nivel mundial.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, acudió a la Escuela Secundaria General No. 6 “José Guadalupe Posada Aguilar”, un plantel que se ha consolidado como semillero de talento académico, científico y tecnológico, con estudiantes que destacan dentro y fuera del país.

Durante su visita, felicitó a las y los alumnos que próximamente representarán a Aguascalientes en la competencia internacional de robótica RoboRAVE 2026, que se llevará a cabo en Osaka, Japón, y subrayó que las y los jóvenes del estado cuentan con la preparación, disciplina y oportunidades necesarias para competir con éxito a nivel mundial.

“Los felicito porque se levantan todos los días a estudiar y aprender; sepan que la mejor herencia es la educación, porque si ustedes son buenos en la escuela van a poder competir contra cualquier niño o niña del mundo. Todos tenemos fortalezas, todos valemos y podemos llegar hasta donde queramos si luchamos todos los días; aquí estaremos apoyándolos siempre”, expresó la gobernadora.

Las y los estudiantes obtuvieron su pase a esta competencia tras conquistar los primeros lugares en certámenes celebrados en Silicon Valley, California, y Puerto Vallarta, México. La justa internacional se realizará los días 11 y 12 de agosto.

Como parte de la formación integral que ofrece esta institución, también se anunció que 10 estudiantes viajarán del 20 de junio al 11 de julio de 2026 a Nueva Escocia, Canadá, para participar en un curso intensivo de inglés en la Atlantic Canada Language Academy. Será la primera vez que alumnos de esta secundaria vivan una experiencia académica internacional de este tipo.

Además, Tere Jiménez reconoció a 17 estudiantes con los mejores promedios académicos, así como a quienes han sobresalido en competencias nacionales e internacionales, ejemplo del talento, la dedicación y el esfuerzo que distinguen a la comunidad estudiantil de este plantel.

En su intervención, J. Jesús Lara, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, dio a conocer que la Escuela Secundaria General No. 6 fue rehabilitada con una inversión de un millón 631 mil 275 pesos, con el objetivo de que las y los estudiantes cuenten con espacios más cómodos, seguros y funcionales.

Las obras incluyeron la remodelación del módulo de sanitarios, adecuaciones de movilidad universal para personas con discapacidad, cambio de cancelería, pintura, construcción de una cisterna y la rehabilitación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, entre otras mejoras.

A nombre de la comunidad estudiantil, Joshua Moisés Roque Franco agradeció el respaldo de la gobernadora y señaló que este tipo de apoyos motiva a las y los jóvenes a seguir preparándose para alcanzar sus metas y representar con orgullo a Aguascalientes en el ámbito internacional.

Actualmente, la Secundaria General No. 6 cuenta con clubes vespertinos de robótica, inglés, japonés, programación de videojuegos, danza folclórica, música, pintura y dibujo, banda de guerra, impresión 3D, basquetbol, voleibol y Excel. Además, para el próximo ciclo escolar se proyecta incorporar nuevas áreas como máquinas inteligentes, robótica industrial y aeronáutica, consolidando a este plantel como un espacio donde el talento y la innovación siguen creciendo.

En el evento estuvieron presentes Mónica Becerra, diputada federal por Aguascalientes; Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, diputado local; Francisco Díaz Alvarado, director de Educación Básica del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Mónica Fabiola Bañuelos Rodarte, coordinadora de Becas y Financiamiento Educativo del IEA; Vicente Pérez Almanza, titular de Guardianes del Agua; Mixcoatl Robledo Montoya, director del plantel; y Verónica Sofía López Delgado, presidenta de Mesa Directiva del plantel.