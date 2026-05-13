Acusa Reyes Mugüerza: “Hay Lobos Disfrazados de Corderos, Utilizan Políticamente a Campesinos”

Seguirá en el Cargo Hasta que lo Determine el Gobernador, Dice

Boletín del Gobierno del Estado de Zacatecas

Tras defender el programa federal de acopio de frijol y hacer un llamado al diálogo, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que detrás de las recientes manifestaciones de productores de frijol existe un trasfondo político impulsado por actores que, a􀂿rmó, “han utilizado políticamente a las y los campesinos”.

En conferencia de prensa, posterior a la movilización de este lunes en la capital zacatecana, el funcionario estatal sostuvo que el programa de acopio impulsado por el Gobierno Federal ha sido fundamental para evitar una caída drástica en el precio del frijol en la entidad; sin este esquema, dijo, las y los productores habrían enfrentado un mercado con precios de hasta ocho mil pesos por tonelada. Subrayó que, al corte del 6 de mayo, en Zacatecas se han acopiado 97 mil 950 toneladas de frijol, en bene􀂿cio de 12 mil 435 pequeños productores, con el pago de 27 mil pesos por tonelada, cifra que calificó como histórica, pues representa más del 56 por ciento del total nacional del programa.

“Se está duplicando la cantidad de frijol acopiada respecto al ciclo anterior y Zacatecas representa el 56.4 por ciento de todo el programa nacional; hay otros estados que no han sido tan bene􀂿ciados como nosotros”, expresó. Rodrigo Reyes Mugüerza subrayó que este programa es operado por Alimentación para el Bienestar, dependencia federal responsable de las reglas de operación y del proceso de recepción del grano, para lo que el Gobierno del Estado ofreció todas las condiciones y acompañamiento para que este esquema de apoyo fuera un éxito. Ante ello, explicó que el convenio 􀂿rmado con representantes de productores contemplaba la gestión de mil 500 toneladas de frijol y 300 nuevos registros; sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por Alimentación para el Bienestar, 􀂿nalmente fueron atendidos 441 productores y se acopiaron 1 mil 951 toneladas, es decir, más de las que se habían aprobado. Reiteró el llamado a mantener el diálogo y aclaró que la nueva etapa del programa federal contempla un esquema distinto de acopio a 16 mil pesos por tonelada, luego de concluir la fase inicial de 96 mil toneladas a 27 mil pesos.

“El programa cumplió su ciclo de vida en la etapa de 27 mil pesos y ahora se abrió una nueva etapa con reglas distintas; no se le está pagando menos a nadie de manera arbitraria”, adujo. Reyes Mugüerza mencionó que, pese al acompañamiento brindado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría del Campo (Secampo), los líderes del movimiento no han presentado una lista formal de los supuestos 300 productores afectados; “esa lista de 300 personas no existe, o al menos hasta el día de hoy no ha sido entregada”, remarcó. Sobre la protesta realizada este lunes, el secretario general de Gobierno expuso que la movilización fue pacífica; sin embargo, cuestionó las acciones posteriores de algunos líderes, quienes irrumpieron en la Legislatura local y posteriormente en Palacio de Gobierno. En ese sentido, consideró que existe una intención política de desestabilización vinculada a determinados actores políticos.

“No pueden disfrazarse los lobos de corderos. Hay quiénes están aprovechándose de un movimiento que tiene demandas legítimas, pero que también ha sido capturados por intereses políticos y por el coyotaje tanto del frijol como político”, declaró. Rodrigo Reyes Mugüerza también respondió a las exigencias de su renuncia, asegurando que continuará en el cargo mientras así lo determine el Gobernador David Monreal Ávila.

“He demostrado ser un hombre honesto, que ha trabajado por Zacatecas y que ha tomado decisiones difíciles por el estado; voy a seguir entregando mi trabajo a favor de Zacatecas pese a las presiones y los insultos”, expresó. Respecto a los señalamientos contra corporaciones de seguridad, Reyes Mugüerza reconoció que pudieron existir errores en los protocolos durante los operativos de contención, por lo que aseguró que cualquier exceso será investigado y sancionado. Sin embargo, defendió el trabajo de la Policía Estatal Preventiva y de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), al señalar que han sido fundamentales para lograr la disminución del 92 por ciento en homicidios en la entidad.