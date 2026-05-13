Carlos Puente Dialoga con Canaco Fresnillo

Carlos Puente, Coordinador de las y los diputados federales verdes, sostuvo una productiva reunión de trabajo con integrantes de la Cámara del Comercio, Servicios y Turismo de Fresnillo, al tiempo que reconoció el gran aporte del comercio a la economía del municipio.

En el encuentro revisaron las leyes y reformas aprobadas en la Cámara de Diputados para promover el consumo, el comercio, las cadenas de suministro y las pequeñas y medianas empresas, temas de particular importancia para este sector.

“Intercambiamos ideas sobre el trabajo legislativo que hemos realizado para incentivar la inversión pública y privada, la protección y promoción de la industria nacional, promover la producción y el comercio local, así como para acelerar el crecimiento económico en el país y en el estado”, señaló. Carlos Puente destacó la nueva Ley de Inversión en Infraestructura para dinamizar el desarrollo regional; la nueva Ley de Adquisiciones, en la que se establece que en las compras públicas los bienes y servicios deben contar con un 65% de contenido nacional y la reforma a la Ley Aduanera para combatir el contrabando de productos que vienen de Asia y así evitar la competencia desleal que afecta a los comerciantes.

El líder parlamentario reconoció la importancia de tener este tipo de encuentros porque permite escuchar los retos que enfrentan, en este caso, los comerciantes, empresarios y emprendedores, para en equipo encontrar alternativas de solución.

“El diálogo y la unidad son necesarios para superar los retos que hay en Fresnillo y en Zacatecas”, concluyó.