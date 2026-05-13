Coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Reduce 40% los Homicidios Dolosos, de Septiembre de 2024 a Abril de 2026

Es el Abril con Menos Homicidios en 11 Años: Presidenta Sheinbaum

El promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 40%, al pasar de 86.9 en septiembre 2024 a 52.5 en abril 2026; representa 34 homicidios dolosos menos diarios.

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se aseguraron 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos, y como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se detuvieron mil 310 extorsionadores.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la coordinación con los estados de la República como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos presentan una reducción del 40 por ciento, de septiembre de 2024 a abril de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.5, lo que representa 34 homicidios dolosos menos diarios y que ubica a abril de 2026 como el más bajo en 11 años.

“Es la Estrategia de Seguridad que hemos presentado hoy, que se está perfeccionando todos los días. Recuerden que en la reunión de Gabinete de Seguridad que tenemos todos los días vemos estados, vemos problemáticas, atendemos. Nos sentamos, trabajamos, buscamos mecanismos de perfeccionamiento de nuestra estrategia”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que abril 2026 es el más bajo en los últimos 11 años al registrar una disminución de 55.0 a 52.5. Asimismo, al comparar el promedio diario en el primer cuatrimestre de cada año, el periodo de enero a abril 2026 es el más bajo desde el 2016 al registrar un promedio de 51.2 homicidios diarios.

Señaló que, en abril de 2026, ocho entidades concentraron el 53 por ciento del total de casos de homicidios dolosos: Chihuahua con 8.2 por ciento; Guanajuato con 8.2 por ciento; Morelos con 7.1 por ciento; Baja California y Sinaloa con 6.4 por ciento; Estado de México con 5.7 por ciento; Veracruz con 5.6 por ciento y Guerrero con 5.3 por ciento. Por otro lado, al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo en 2026, se identificó que 26 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, destacando San Luis Potosí con -80.8 por ciento; Zacatecas con -61.8 por ciento y Quintana Roo con -60.3 por ciento.

Además, puntualizó que los estados que al inicio del Gobierno de la Presidenta concentraban el mayor número de homicidios, también presentaron reducciones: Respecto a septiembre de 2024 el Estado de México con -55 por ciento; Baja California con -53 por ciento; Sonora con -55 por ciento; Zacatecas con -82 por ciento; y respecto a febrero 2025, Guanajuato con -66 por ciento.

Informó que los delitos de alto impacto disminuyeron en 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 461.5 en lo que va de 2026; mientras que de septiembre de 2024 a abril de 2026 la disminución es del 27 por ciento, al pasar de 636.6 a 462.7, destacando la reducción en el robo de vehículo con violencia de 39 por ciento respecto a octubre 2024.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se aseguraron 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 22 estados de la República. Además, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se detuvieron mil 310 extorsionadores.