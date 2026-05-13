El DIF Municipal Impulsa “Convivencias Saludables” Entre Adolescentes

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de las juventudes y promover entornos escolares más sanos y respetuosos, el Sistema Municipal DIF de Zacatecas llevó a cabo la charla “Convivencias Saludables” en la Escuela Secundaria Federal Jesús González Ortega, dirigida a estudiantes adolescentes.

La actividad estuvo encabezada por Tania Castro, psicóloga del Sistema Municipal DIF y responsable del programa de Niñez y Juventud, quien destacó la importancia de brindar herramientas emocionales y sociales a las y los jóvenes para prevenir conductas de violencia y fomentar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la comunicación.

Durante la jornada, las y los estudiantes participaron en dinámicas y reflexiones enfocadas en reconocer actitudes que afectan la sana convivencia, así como en identificar acciones positivas que contribuyan a construir ambientes escolares más seguros y armoniosos. La especialista explicó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia preventiva impulsada por el DIF Municipal para acompañar a las adolescencias en una etapa clave de su desarrollo personal y social.

Tania Castro señaló que actualmente muchas y muchos jóvenes enfrentan situaciones de violencia en distintos espacios de convivencia, por lo que resulta fundamental acercarles información y herramientas que les permitan actuar de manera positiva ante los conflictos cotidianos. Asimismo, destacó que el propósito de estas acciones es ayudarles a generar experiencias positivas durante su adolescencia y fortalecer habilidades que puedan aplicar en su vida diaria.

El Sistema Municipal DIF reafirmó su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las instituciones educativas del municipio para acercar programas de orientación, prevención y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes, contribuyendo así a la formación de una sociedad más consciente y solidaria.

El Ayuntamiento de Zacatecas y el DIF Municipal continúan impulsando acciones en favor de la salud emocional, la prevención de la violencia y el fortalecimiento del tejido social entre las nuevas generaciones reiterando que la educación emocional y la promoción de valores son fundamentales para construir comunidades más unidas y seguras.