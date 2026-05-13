“El Propio Enemigo de Morena es Morena y el Peor Enemigo de Gobierno Estatal es el Gobierno Estatal”

En el PRI no Vamos a Justificar a Nadie: Peña

Por Gabriel Rodríguez Carlos Peña Badillo, líder estatal y diputado local por el PRI, dijo que, luego de los actos represivos y autoritarios del pasado sábado, en donde fueron agredidos campesinos, septuagenarias, alumnos y empresarios, “no nos puede ni nos debe caber la menor duda de que el propio enemigo de Morena es el propio partido Morena”.

A pregunta sobre las declaraciones del instituto político que gobierna en su mayoría a Zacatecas, respecto de que detrás de las inconformidades de los jornaleros del frijol se hallarían manipulando el movimiento de inconformidad el alcalde capitalino Miguel Varela, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, el propio PRI, Ulises Mejía o José Narro, Peña Badillo pidió al partido gobernante “mirarse en el espejo a sí mismo para que luego nos diga qué es lo que ve”.

El líder estatal del PRI precisó que “nosotros en el PRI no vamos a justificar tampoco absolutamente a nadie como parte de su participación, inducción o protagonismo dentro del movimiento frijolero, respecto de quién o quiénes pudieran ser o estar detrás de las demandas, quejas, plantones y desplazamientos de esos campesinos, puesto que asumimos una actitud responsable como legisladores locales”.

Peña Badillo añadió que “dentro de la atención que pusieron en el tema desde hace muchos días estuvieron expectantes los legisladores federales, Claudia Anaya, Miguel Alonso, Fuensanta Guerrero o Luvianka Partida, a quienes se agradece el hecho de que estuvieran al pendiente del desarrollo de esa crisis agrícola en Zacatecas”.

Por el contrario, sostuvo que el “PRI Zacatecas mantuvo su presencia en el evento con solidaridad ante los hechos que afectan a nuestros productores, pero bajo condiciones del respeto que ameritan los problemas que afrontan en el estado”.

Advirtió que “cada quien debe ser responsable en sus intentos de politizar o polarizar un problema como ese, pero, reitero, el propio enemigo de Morena es Morena y el peor enemigo de gobierno estatal es el gobierno estatal”.

Cabe destacar que lo anterior, surgió luego de las declaraciones realizadas por gobierno estatal, en concreto en la persona del secretario general, Rodrigo Reyes, quien habría dicho que “detrás de las quejas de los campesinos” habría ciertos actores políticos, de los cuales, nunca apuntó a nadie en concreto. Además, muchos medios congruentes con gobierno del estado replicaron al gobierno estatal bajo las mismas acusaciones.