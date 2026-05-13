Gobierno de Monreal se Enfoca más en Defenderse que en Resolver el Conflicto: Rubén Hernández

Productores Mantienen Tomas del Congreso y Secampo

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol advirtieron que las protestas continuarán hasta que autoridades estatales cumplan los acuerdos firmados sobre el acopio del grano y el pago de 27 mil pesos por tonelada.

Tras la mega marcha del lunes, Rubén Hernández, líder del movimiento, informó que mantendrán tomadas las instalaciones de la Legislatura y la Secretaría del Campo, mientras organizan acciones legales y exigen la liberación de vehículos asegurados durante las movilizaciones.

Los productores acusaron al Gobierno del Estado de manipular cifras y beneficiar a intermediarios y personas cercanas a funcionarios, mientras cientos de campesinos continúan sin poder ingresar su frijol a los centros de acopio.

“Estamos seguros de lo que hablamos y de lo que firmamos”, señaló Hernández, al insistir en que existe un convenio que las autoridades se niegan a respetar. Además, denunció que muchos productores invirtieron en costales, traslado y limpieza del grano bajo la promesa de ser recibidos en los centros de acopio, pero ahora enfrentan incertidumbre ante la falta de recursos y espacios.

Los manifestantes aseguraron que, hasta el momento, no ha existido un acercamiento real por parte del Gobierno estatal y acusaron a las autoridades de enfocarse más en defenderse públicamente que en resolver el conflicto del campo zacatecano.

“No queremos más discursos, queremos soluciones”, expresaron.