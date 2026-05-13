Inadmisible, la Represión del Gobierno de David Monreal: Morena Zacatecas

Llegamos al Poder Precisamente al Rechazar el Autoritarismo: Casas

* En Problemas del Campo se Deben ver Áreas de Oportunidad, no de Generación de Problemas, Dice

Por Gabriel Rodríguez

Mariano Casas Valadez, secretario general del comité ejecutivo estatal de Morena Zacatecas, lanzó una condena por el uso de la fuerza policiaca en contra de jornaleros, estudiantes, amas de casa y otros en los alrededores del Multiforo el pasado sábado, como parte de las protestas de frijoleros en el estado para los precios de garantía del grano.

Casas indicó que “si en Morena Zacatecas se intenta ser autocríticos, jamás estaremos nosotros defendiendo el tema de la represión”, indicó el funcionario del partido dominante en el estado, luego de que, una vez ocurrida esa refriega, el caso representó que, sin causa justificada, al menos 12 personas fueran trasladadas a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para ser investigadas.

El encargado de la secretaría morenista en la entidad explicó que “tales hechos jamás debieron ocurrir, porque una de las principales causas por las cuales nosotros llegamos (al poder) y nos manifestábamos en las calles fue precisamente estar en contra de la represión y el autoritarismo ejercidos por el Estado”.

Respecto de los hechos del pasado sábado, Casas exigió que Zacatecas exhiba un gran nivel de tolerancia “y más de parte de la autoridad, en todos los sentidos”.

“Creo que el tema de los campesinos, dentro de los cuales pueda ser que haya intereses políticos y gente detrás de ellos, debe llevarnos a ver ese problema no sólo desde la punta del iceberg, sino como un elemento total y completo”.

El entrevistado añadió que nadie puede pasar por alto que Zacatecas tiene una clara vocación campesina como parte de su extensa gama de actividades primarias por lo que, desde un inicio, “gobierno debió advertir en esas quejas todo tipo de áreas de oportunidades más que la generación de problemas”.

Ante ello, sugirió a gobierno del estado “analizar qué es lo que está pasando realmente en el campo, una de cuyas quejas principales es la parte de la comercialización, que no solamente debe atender el gobierno federal o estatal, sino que de manera conjunta se tiene que dar el siguiente paso con el fin de que la mayor parte de todos esos productores puedan tener una vida digna”.

Alrededor de la comercialización, Mariano Casas advierte un lamentable vacío que incluye, en Zacatecas, a todas sus autoridades: gobierno, Secretaría de Economía, vinculación, exportación, valor agregado y toda esa serie de factores que durante tantos años se han discutido y que tienen como fin el hecho de llegar a ser competitivos a nivel nacional.

De nuevo, “qué puedo decir de la escasa tolerancia exhibida el pasado fin de semana, que ocurre cuando no se escucha a las personas ni tampoco se les da espacio para platicar y dialogar, hechos que dan origen a lo que vimos todos el sábado”.

Uno de los puntos de encuentro que él mismo considera viables, es el de que “siempre vamos a tener en cuenta aquello en lo que estamos de acuerdo por encima de lo que no estemos de acuerdo porque siempre va a haber algo que nos una, más en Zacatecas, donde todo mundo nos conocemos o somos familiares.

“Pero en realidad es inadmisible lo que ocurrió, punto en el cual todos deberemos estar de acuerdo y espero que nunca más vuelva a suceder ni con campesinos, estudiantes o mujeres ni con nadie”.