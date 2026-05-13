Se Traba Rehabilitación de Fachadas en el Centro por Ausencia de Dueños y Trámites Burocráticos

No se Pueden Intervenir sin Autorización: Toribio Rivas

Por Miguel Alvarado Valle

La directora de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, Raquel Ciceley Toribio Rivas, informó que el programa de intervención y rehabilitación de fachadas en el Centro Histórico de Zacatecas continúa avanzando pese a los retrasos ocasionados por trámites burocráticos.

Reconoció que el desarrollo de las obras se ha visto retrasado por diversos trámites y por las complicaciones para localizar a los propietarios de varias fincas antiguas, especialmente aquellas que se encuentran abandonadas o cuyos dueños ya no viven en Zacatecas.

Explicó que, aunque muchas fachadas presentan deterioro visible, la Junta no puede intervenirlas sin contar previamente con la autorización correspondiente de los propietarios y los permisos de otras instancias.

Detalló que existen inmuebles cuyos dueños tienen todas las propiedades rentadas y residen fuera del estado, lo que obliga a realizar procesos administrativos más largos para obtener la documentación necesaria.

Asimismo, la directora señaló que aparte de los trabajos de las fachadas, se continúan los trabajos en el Museo Zacatecano, mientras que la rehabilitación en el Extemplo de San Agustín ya se encuentra cerca de concluir.

Respecto a la inversión destinada para este programa, recordó que el gobernador destino una bolsa de 15.8 millones de pesos para la rehabilitación de fachadas; no obstante, aclaró que todavía no es posible determinar cuántos inmuebles podrán ser atendidos con precisión.

Explicó que durante las restauraciones suelen detectarse daños estructurales más graves de los contemplados inicialmente en los diagnósticos, principalmente en canteras y otros elementos arquitectónicos, lo que modifica el alcance de las intervenciones y el uso del recurso.

La directora consideró que este proyecto representa una de las acciones más importantes realizadas en años recientes para atender de fondo el Centro Histórico de Zacatecas, declarado Patrimonio Mundial.

Destacó además que, por instrucción del gobernador, los propietarios no tendrán que aportar recursos económicos para la rehabilitación de sus fachadas, a diferencia de otros programas aplicados anteriormente bajo esquemas “peso a peso”.

Finalmente, subrayó que además de preservar la imagen urbana y turística de la capital, estas acciones buscan fortalecer la conservación del patrimonio cultural para las futuras generaciones.