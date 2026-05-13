Crece el Empleo y la Confianza de las Empresas en Aguascalientes

Aguascalientes mantiene paso firme en la generación de empleo formal. Durante el primer cuatrimestre de 2026, el estado acumuló 4 mil 180 nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tan solo en abril se sumaron 611 empleos formales, con lo que la entidad alcanzó un total de 365 mil 965 trabajadores asegurados, informó Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt).

El funcionario destacó que el crecimiento del empleo representa mejores condiciones económicas para las familias, además de acceso a seguridad social, prestaciones laborales y mayor estabilidad para las y los trabajadores.

A la par del incremento en el empleo, también creció el número de empresas registradas ante el IMSS. Durante abril se incorporaron 30 nuevos patrones, llegando a un total de 16 mil 7 en todo el estado.

Actualmente, el sector servicios concentra el mayor número de patrones registrados con el 32 por ciento, seguido por el comercio con el 26 por ciento, la industria manufacturera con el 16 por ciento y la construcción con el 15 por ciento.

Esaú Garza de Vega señaló que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la actividad económica y la confianza de las empresas para seguir creciendo en Aguascalientes.