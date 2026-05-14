A Partir de Junio Habrá Lluvias Intensas en Cortos Periodos

Llaman a Evitar Acumulación de Basura en Alcantarillas y Cauces

Por Nallely de León Montellano

Ante el inicio de la temporada de lluvias el próximo 1 de junio, la Comisión Nacio- nal del Agua (Conagua) y la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortaron a la población zacatecana a atender las recomen- daciones preventivas para reducir riesgos de inundaciones y afectaciones derivadas de las precipitaciones pronosticadas para las próximas semanas. Durante una rueda de prensa, autoridades señalaron que Zacatecas registra actualmente mejores condiciones de almacenamiento de agua en comparación con años anteriores.

Informaron que, respecto a 2025, las presas del estado cuentan con 110 millones de me- tros cúbicos más de almacenamiento, lo que representa un escenario más favorable para enfrentar periodos de sequía y garantizar ciclos agrícolas. Precisaron que actualmente las presas re- gistran alrededor de 274 millones de metros cúbicos de almacenamiento, cifra superior a la registrada en 2024, cuando las lluvias fueron considerablemente menores debido a las bajas precipitaciones de 2023.

Detallaron que algunas presas estratégicas mantienen niveles importantes; por ejemplo, la presa El Chique se encuentra al 62 por ciento de su capacidad con 86 millones de metros cúbicos almacenados, lo que per- mitiría asegurar hasta tres ciclos agrícolas. En el caso de Santa Rosa, indicaron que se encuentra al 77 por ciento de su capacidad con 81 millones de metros cúbicos.

Conagua explicó que las condiciones me- teorológicas actuales son favorables, ya que el ingreso de humedad proveniente del Pací- fico comenzó a incrementarse conforme a lo esperado para esta época del año.

Señalaron que junio y julio podrían presentar lluvias importantes, aunque advirtieron que ello no significa precipitaciones constantes todos los días, sino periodos de lluvias intensas concentradas en lapsos cortos.

En ese sentido, llamaron a municipios, pro- ductores y población en general a mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteoro- lógico Nacional, debido a que fenómenos como El Niño no garantizan ni sequías ni lluvias abundantes, pues sus efectos varían dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas de cada región.

Las autoridades advirtieron que lluvias intensas en cortos periodos pueden provocar escurrimientos importantes y posibles des- bordamientos en ríos, arroyos o zonas bajas, especialmente si existen obstrucciones por basura o alcantarillas saturadas.

Por ello, Protección Civil Estatal informó que ya comenzaron trabajos de limpieza y de- sazolve en alcantarillas, arroyos y cruces de agua considerados puntos de riesgo, además de emitir oficios preventivos a municipios para que revisen puentes, drenajes y obras hidráulicas.

Entre las principales recomendaciones emi- tidas se encuentra evitar tirar basura en la vía pública, no intentar cruzar ríos o arroyos con co- rrientes fuertes y mantenerse informados sobre la evolución de las lluvias y ciclones tropicales.

Asimismo, Conagua reconoció que uno de los principales problemas en el estado con- tinúa siendo la eficiencia en el uso agrícola del agua, ya que parte importante del líquido se pierde por infraestructura de riego deterio- rada o falta de tecnificación.

Indicaron que actualmente el desperdicio en algunas zonas puede alcanzar entre el 40 y 50 por ciento.

Finalmente, las autoridades recalcaron que la prevención de inundaciones y afectaciones no depende únicamente de las instituciones, sino también de la participación ciudadana, principalmente evitando la acumulación de basura en alcantarillas y cauces, situación que, señalaron, es una de las principales cau- sas de inundaciones en los llamados “puntos rojos” de la zona metropolitana.