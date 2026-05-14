Advierte “El Oso” Medina de Intentos de Desestabilización Durante el Mundial

Derecha y Prensa Vendida van Contra Morena y Sheinbaum, Señala

Por Gabriel Rodríguez

Luis Medina Lizalde “El Oso” dijo que las fuerzas oscuras de la derecha y la prensa vendida han comenzado a tratar de desprestigiar, hace días, la realización del próximo campeonato mundial de Futbol, a realizarse en nuestro país a partir del 11 de junio.

Medina explicó que lo anterior “puede apreciarse en la enorme cantidad de provocaciones políticas que los enemigos del régimen han comenzado a emitir hace meses, lo mismo que ocurre en todas partes donde hay un acontecimiento sobre el cual son colocados los reflectores mundiales”.

El político de Zacatecas alertó que México “debe prepararse para una etapa en la que se van a magnificar ese tipo de sucesos, por medio de los cuales el amarillismo habrá de estar desatado por lo que puede ocurrir que cada episodio violento que surja, dentro de cualquier municipio en el país, incluidos los lugares más remotos y los más céntricos, ocasione reacciones de magnificación en el escándalo de la derecha y sus medios”.

Lo anterior, “servirá para que suba el tono de la cobertura periodística con especial énfasis en el amarillismo con la finalidad de hacer quedar en general a Morena, pero en específico a la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del propósito que la derecha mantiene”, insistió.

“En esencia, se trata de hacer ver mal al régimen de la Cuarta Transformación, intenciones que, al momento, no se han ocultado para nada por parte de sus rivales”.

“El Oso” refirió, no obstante, “que las causas reales de inconformidad, suelen ser aprovechadas con el fin de que un (simple) desacuerdo se convierta en conflicto y ese acontecimiento suba de intensidad, escale a nivel nacional y se magnifique fuera del país”.

Es por eso que, añadió, “necesitamos que haya reacciones de las dirigencias políticas de todas clases, incluida madurez ciudadana en la forma de luchar con el fin de ejercer derechos, sin confundir la combatividad con la provocación, que son dos cosas distintas”.

Ante ello, propuso que México “aísle a los violentos de cualquier lado, para el caso de aquellos que pudieran estar incrustados en el Estado y a los violentos incrustados en las luchas sociales, por salud de la República”.

Por eso, dijo “quedarme claro que durante la realización del próximo mundial de futbol (todos ellos) van a buscar complicar las cosas en un momento peligroso, dentro del cual, los cárteles –que forman parte del inventario político del gobierno de Estados Unidos en lo que se refiere a su arsenal de recursos para generar violencia– pueden tender a desestabilizar a la nación”.

Asimismo, advirtió que nadie puede “omitir que los cárteles forman parte de la historia de Estados Unidos, lo que debe prevenirnos sobre la posibilidad de que esos mismos cárteles realicen acciones útiles a la imagen de desastre del país y el discurso de la derecha”.

En este momento, dijo, el Estado atraviesa por una recuperación de su propia fortaleza al desarrollar cambios, “capacitando a personal y modificando leyes al resolver tumores cancerosos dentro de las instituciones mediante otras instituciones de remplazo con una capacidad de combate a la criminalidad, superior a ciclos precedentes”.

En su concepto, en México, la destrucción de células criminales iría muy avanzada como parte de un proceso “que está lleno de trampas aun cuando sea muy sólido en sí mismo, acorde con lo que habría realizado hasta el momento Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de un hecho a largo plazo para conflictos que no se van a resolver de la noche a la mañana”.

Por último, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum se acrece al castigo y que confía mucho en las decisiones que ella toma en coyunturas como la del Mundial, incluso bajo todas esas amenazas.