Anuncian Estrategia Comercial “La Gran Escapada 2026”

Del 18 al 21 de Junio

Por Miguel Alvarado Valle

Zacatecas se incorporó oficialmente a la estrategia nacional La Gran Escapada 2026, el “Buen Fin del Turismo”, iniciativa impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) con el objetivo de fortalecer el turismo interno mediante promociones y descuentos en servicios turísticos de todo el país. La campaña se realizará del 18 al 21 de junio y busca incentivar los viajes, activar la economía local y ampliar el consumo en negocios formales del sector.

Durante la presentación nacional de “La Gran Escapada 2026”, realizada vía remota con la participación de cámaras empresariales de distintos estados del país, entre ellas Zacatecas, el presidente nacional de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, explicó que esta estrategia nació tras integrar al sector turístico dentro del esquema del Buen Fin, con el propósito de crear una plataforma exclusiva para impulsar el turismo nacional.

Señaló que la intención es motivar a las familias mexicanas a viajar, conocer su país y aprovechar descuentos que podrían alcanzar entre el 60 y el 90 por ciento en distintos servicios.

El dirigente empresarial destacó que “La Gran Escapada” no se limita a promociones comerciales, sino que representa una herramienta para fortalecer a hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportistas, guías turísticos, artesanos y pequeños negocios familiares.

Además, subrayó que el programa cobra relevancia ante la cercanía del Mundial FIFA 2026, ya que permitirá proyectar la oferta turística mexicana ante visitantes nacionales y extranjeros. De acuerdo con lo expuesto, las empresas interesadas podrán registrarse gratuitamente en la plataforma oficial siempre y cuando cuenten con el Registro Nacional de Turismo. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 17 de junio, mientras que las promociones estarán visibles a partir del primer minuto del 18 de junio.

La plataforma no realizará ventas directas, sino que redireccionará a los usuarios hacia los sitios oficiales de cada empresa participante. Por su parte, la presidenta de Canacozac, Gloria Alicia Hernández Terrones, afirmó que esta estrategia representa una oportunidad importante para Zacatecas debido a la riqueza cultural, histórica y gastronómica del estado. Destacó que el turismo no sólo beneficia a hoteles y restaurantes, sino también a comerciantes, transportistas, artesanos y pequeños negocios que dependen de la actividad turística.

Finalmente, el secretario de Turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán Ocampo, aseguró que el estado buscará aprovechar su ubicación estratégica entre las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey para atraer visitantes durante el Mundial de 2026.

Señaló que Zacatecas apuesta por promover su oferta cultural, gastronómica e histórica, además de fortalecer la conectividad y las actividades turísticas para captar parte del flujo de turistas que llegarán al país durante esa temporada.