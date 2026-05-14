En el Gobierno de Monreal no hay Seriedad, Yace en Profunda Cerrazón que Sólo Logra Resolver Mediante Golpes y Represión: Faustino Adame

Reyes Mugüerza, “un Muchacho Fifí que no Tiene Idea de lo que Dice”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de calificar como “fifí” al secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el encargado del campo en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), Faustino Adame, solicitó al primero “aterrizar en la realidad práctica de lo que es realmente el campo zacatecano y no en la realidad propia de su persona”. Además, insistió en la pronta realización de una auditoría al proyecto del grano y una limpia en las oficinas del Bienestar, que estarían llenas de elementos corruptos.

Adame Ortiz indicó que, en primer lugar, se debe analizar a fondo la propuesta de realizar una auditoría al pasado proceso de acopio de frijol, lo que es necesario a causa de que ese proceso “fue manejado por unos cuantos, entre ellos, los coyotes, además de que pedimos la renuncia de Ángel Oláis, encargado del acopio de frijol en la entidad”.

Sobre todo, exigió a Reyes Mugüerza tenga en consideración que sus excesos “llevaron a la actual crisis en el campo por lo que le demandamos se ubique en la realidad del campo zacatecano no en la realidad de sus propias apetencias personales”.

Asimismo, “urge realizar una limpia de todos aquellos encargados acusados de corrupción en los centros de acopio de frijol en el estado y que se saneen ese tipo de hechos, incluso luego de los excesos que el propio gobierno del estado propinó a gente indefensa”.

Sin embargo, tal hecho, “solamente puede ser resuelto desde el punto de vista legal mediante la realización de una auditoría que privilegie, además, la eliminación de todo proceso de corrupción”.

Al añadir que no podría ser de otra manera, el coordinador de políticas agrarias en el Frente, detalló que, “para acabarla de amolar, tenemos en puerta el próximo ciclo agrícola 2026 por lo que, para fines prácticos, sería muy grave que continuaran ahí los mismos personajes corruptos ya que si ese proceso no se limpia, de otra manera volveríamos a caer en lo mismo”.

Además, a nivel nacional, el gobierno federal debe también tomar cartas en el asunto mediante una mesa de negociaciones, “a causa de que en Zacatecas, dentro de este gobierno no hay seriedad, es decir, yace en una profunda cerrazón que solamente logra resolver mediante golpes y represión, como ocurrió el pasado sábado 9 de mayo”.

Fueron no una “sino varias las violaciones que cometió el gobierno estatal en contra de distintos grupos de personas a partir de ese conflicto”, derivó.

Adame Ortiz añadió que el FPLZ está muy molesto con las reacciones explosivas de violencia creciente en el gobierno zacatecano, como se documentan en el 8M de 2024, las agresiones en contra de las buscadoras al arrebatarles su rafia el año pasado y las golpizas del sábado anterior en las inmediaciones del Multiforo.

“Ni este ni ningún gobierno pueden venir a engañarnos a nosotros que somos luchadores sociales desde hace medio siglo en el estado de Zacatecas a partir de la defensa que hicimos de los campesinos, cuando aquí las tierras estaban repartidas en latifundios, sin olvidar nuestras luchas por la vivienda, por la educación, por la Universidad”.

Por ello, dijo que el discurso de Rodrigo Reyes, desde la secretaría gubernamental, además de ser un infundio, es una acusación errónea a lo que le respondo que “él no sabe, no conoce la historia de Zacatecas porque se trata de un personaje que vive en su mundo.

“Es un muchacho ‘fifí’ quien no tiene idea de lo que dice, por lo que le pido se centre en la realidad, estamos en Zacatecas, este no es el campo inglés; le pido que si quiere servir, mejor se dedique a ayudar a la gente porque para eso está, ya que se trata de un servidor público.

“Si el maestro Reyes Mugüerza no sabe, le ruego que mejor no opine porque en lugar de ayudar al gobernador, que ha hecho todas las cosas tan mal, cada día lo está hundiendo más”.

Por último, advirtió que él es observador acreditado de la Comisión de Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU, de lo cual mostró su afiliación) “por lo que no se vale la represión que hacen de nuestro pueblo porque nosotros sí queremos que le vaya bien a la gente”.