Hay dos Carpetas de Investigación por los Hechos del 9 de Mayo: Fiscal Camacho

Se Indaga el Actuar de los Policías que Intervinieron, Asegura

Por Nallely de León Montellano

El fiscal general de Justicia del Estado, Christian Paul Camacho Osnaya, informó que existen dos carpetas de investigación abiertas derivadas de los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, cuando productores de frijol y simpatizantes fueron reprimidos por corporaciones policiales durante una manifestación en las inmediaciones del Multiforo. Detalló que un total de 12 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía: nueve en un primer momento y tres más posteriormente, acusadas de su probable participación en los delitos de desobediencia y resistencia de particulares.

Explicó que, tras la valoración de los datos recabados por agentes del Ministerio Público, se determinó otorgarles la libertad bajo reservas de ley, al considerar que se trataba de delitos no graves y que las personas detenidas no contaban con antecedentes penales ni riesgo de evasión.

“En un actuar totalmente jurídico y bajo un criterio atendiendo a la situación que ameritaba, se tomó la decisión de decretar la libertad de las 12 personas”, sostuvo. El fiscal reconoció que los hechos derivan de una inconformidad relacionada con un programa federal de acopio de frijol, aunque insistió en que la solución no debe darse mediante confrontaciones.

“Yo hago un exhorto muy responsable y muy respetuoso a que la vía correcta para poder conciliar sea el diálogo”, expresó.

Respecto a las denuncias de abuso policial y violencia cometida por elementos de seguridad durante el operativo, Camacho Osnaya aseguró que la investigación también contempla el actuar de las autoridades involucradas. Indicó que cuentan con certificados médicos de las personas detenidas y señaló que las lesiones documentadas corresponden principalmente a marcas derivadas de la sujeción con esposas y, en un caso, una lesión en la rodilla atribuida a los movimientos realizados durante la detención.

Añadió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos participó en el acompañamiento de las personas detenidas a petición de la propia Fiscalía, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso.

“La investigación es muy amplia. Ciertamente son 12 personas puestas a disposición, pero la investigación es muy amplia; se determina también el actuar de la autoridad en su momento”, afirmó.

Sobre los señalamientos realizados por algunas de las personas detenidas, quienes denunciaron presuntas presiones para firmar documentos en blanco o aceptar delitos que desconocían, el fiscal negó categóricamente dichas acusaciones.

Aseguró que ninguna persona fue obligada a declarar y explicó que los únicos documentos firmados corresponden a la lectura de derechos, el consentimiento para revisiones médicas y la notificación de su libertad bajo reservas de ley.

“Esas prácticas no se dan. Nosotros como autoridad no podemos obligar a ninguna persona a declarar”, sostuvo.

Durante la rueda de prensa también defendió la actuación de la Fiscalía frente a las críticas y exigencias de renuncia expresadas durante las manifestaciones de productores.

“¿Mal actuar de cuál? El actuar fue jurídicamente”, respondió al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra.

Aseguró además que mantuvo comunicación con distintos sectores y organizaciones durante el desarrollo de los hechos, entre ellos grupos feministas, autoridades universitarias, diputadas y dirigentes sociales, a quienes, dijo, se les informó en todo momento sobre la situación jurídica de las personas detenidas. Asimismo, confirmó que existe una denuncia relacionada con la toma de la mina La Colorada, donde también fueron notificadas medidas de protección y advertencias sobre posibles responsabilidades legales.

Aunque reconoció que las acciones de protesta podrían derivar en consecuencias jurídicas si se configuran conductas delictivas, insistió en que la solución al con􀃀icto debe construirse mediante diálogo entre productores y autoridades, además de una mayor intervención federal.

“Este programa no es del Estado. Creo que es necesario también que se dé a conocer y se establezcan muy bien cuáles son los lineamientos y criterios de operación”, señaló.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante la protesta y afirmó que continuará atendiendo cualquier denuncia presentada tanto por personas detenidas como por otros involucrados en el operativo policial.