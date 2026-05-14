Historiadora Realiza Recorrido Cultural Sobre el Barrio San José de la Montaña

Magaly Navarro Rastrea sus Orígenes Prehispánicos

Por Gabriel Rodríguez

Magaly Navarro Flores, investigadora en la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), realiza estudios sobre uno de los barrios de indios de la capital zacatecana, conocido como San José de la Montaña, proyecto promovido por el Pacmyc (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC). Navarro Flores dio a conocer que la integridad de su estudio comprende la necesidad de poder conocer cuánto patrimonio existe en ese barrio a partir de la convocatoria de gobierno estatal, para entrar en contacto con algunos de los principales barrios de indios en la localidad. “Se trata de que conozcamos las ubicaciones, así como las viviendas y desarrollos sociales de los principales grupos prehispánicos de diversas zonas de la ciudad”.

Por el momento, se desarrollan investigaciones con grupos prehispánicos que en el pasado remoto trabajaron dentro de las minas y las huertas ubicadas dentro y en los alrededores de la ciudad. En uno de esos periodos fue como nació el barrio de San José que surgió en el siglo XVII novohispano y dentro del cual se encontraban haciendas de bene􀂿cio, tiros de mina y las casas de aquellos grupos de indios que habitaban el lugar. Tales grupos poblaron los alrededores de esa zona en lo que se conoce actualmente como la parroquia de San José de la Montaña cuya construcción de􀂿nitiva fue llevada a cabo en la década de los 60 del siglo XX. “Con anterioridad, ahí los indios desarrollaban ciertos ceremoniales, pero cuando se construyó la iglesia con el 􀂿n de llevar a cabo la 􀂿esta de San José de la Montaña, fue como esa zona comenzó a adquirir identidad propia para conocer su pasado”.

Fue a partir de las aportaciones realizadas por los vecinos como se llevó a cabo la construcción del templo, de modo que ellos mismos colaboraron con ladrillos y todo tipo de materiales para erigir el monumento, que en este momento se conoce como la parroquia. Desde entonces, se celebran ahí todo tipo de 􀂿estas religiosas en torno de San José, en las que se muestran diversos tipos de danzas y tradiciones propias del lugar, además de la gastronomía característica de la zona con la participación de todo el vecindario. Navarro Flores expresó que una de las intenciones de su investigación es que el resto de la ciudad conozca y entre en contacto con la 􀂿esta, que se celebra el 19 de mayo, la que inicia con una peregrinación en donde toma parte toda la comunidad sin faltar el tamborazo.

“En esa fecha, también se obsequia reliquia, con un sabor especial y a la ceremonia llegan personas de otros puntos capitalinos aun cuando el interés esencial es que niños y jóvenes entren en contacto con ese tipo de tradiciones para que las promuevan y difundan mediante talleres especializados para el caso de las panaderías y las artesanías, con grupos de 25 personas que intervienen con el uso de herramientas tradicionales”. Además, a los menores se les enseña la constitución física y formal de la iglesia desde el punto de vista arquitectónico, sus símbolos y colores, para que la comunidad infantil y juvenil se involucre, con el 􀂿n de que se concrete un proyecto turístico para la ciudad, así como un taller de canto a cargo de Sonia Medrano, entre otros.