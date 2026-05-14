Miguel Varela Impulsa Cooperación con Utah Para Fortalecer Protección Civil Municipal

El Alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, realizó la entrega de equipo especializado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, como parte de una donación internacional gestionada con autoridades y organismos de la ciudad de Sandy, Utah, en Estados Unidos. Durante el evento, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, reconoció el trabajo y valentía de los elementos de emergencia, especialmente tras el incendio registrado recientemente en las instalaciones de Alimentación para el Bienestar.

El alcalde destacó que la rápida intervención de Protección Civil evitó una tragedia mayor en la capital zacatecana, al señalar que el siniestro ocurrió cerca de una gasolinera, instalaciones educativas y empresas con materiales de riesgo. “Si no hubiera sido por ustedes, hoy estaríamos hablando de una tragedia mucho mayor”, expresó el edil al agradecer el compromiso y profesionalismo de los cuerpos de emergencia.

La donación, valuada en aproximadamente 500 mil pesos, incluye pantalones y chaquetas estructurales, botas, guantes y arneses especializados para atención de incendios y desastres naturales. El equipo fue entregado gracias a las gestiones coordinadas entre la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, encabezada por Manuel Castillo, autoridades de Sandy, Utah, la organización Globe Relief, empresarios estadounidenses y el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey.

Durante su intervención, Manuel Castillo destacó que esta colaboración internacional representa un ejemplo de cooperación efectiva entre ciudades y abre la puerta a futuros proyectos de intercambio y apoyo binacional, entre ellos la donación de más computadoras, capacitación especializada y la posible gestión de un nuevo camión de bomberos y una ambulancia para la corporación capitalina.

Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil, Luis Felipe Santos Quintanilla, agradeció el respaldo de la administración municipal y señaló que el nuevo equipamiento permitirá brindar una atención más segura y eficiente a la ciudadanía.

En el evento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Erik Muñoz; el regidor David García; el encargado de Asuntos Internacionales, Pedro Cardona, y representantes del Cabildo capitalino.