Nosotros no Estamos Detrás del Movimiento de Frijoleros, Marchamos Orgullosamente a su Lado: Miguel Varela

“Fui el Enlace con Tere Jiménez, Ella les Comprará Frijol, Hasta Donde sé”

Por Gabriel Rodríguez

El presidente municipal capitalino, Miguel Varela Pinedo, dijo que “su gobierno no se ubica detrás de las manifestaciones de inconformidad de los frijoleros zacatecanos”, a lo que añadió diciendo: “Nosotros marchamos orgullosamente a su lado y de frente”.

De la misma manera, señaló que este jueves interpondrá una demanda legal en contra de un particular a causa de que “mediante manipulación aparecida en redes sociales por IA se intenta dañar su imagen pública vinculándolo falsamente con una menor de edad en lo que constituye una imagen inexistente y delicada”.

Varela Pinedo dijo: “Nosotros nunca hemos estado detrás de los compañeros frijoleros, nosotros siempre hemos estado a su lado y de frente con ellos apoyándolos y respaldándolos desde hace casi tres meses porque de manera lamentable, gobierno del estado no los ha querido escuchar desde entonces”.

Destacó que el programa de acopio de frijol es federal, “no podemos olvidar que las autoridades gubernamentales realizaron a fines de marzo pasado la firma de un convenio con esos mismos productores para garantizarles la compra de esas mil 500 toneladas extra, acta que fue firmada el pasado domingo 29 de marzo, acuerdo que, al no cumplirse por gobierno estatal, provocó su regreso a la capital”.

El presidente añadió que “desde ese momento (justo cuando habrían vuelto), nosotros no hemos dejado de estar a su lado; nosotros, no lo puedo negar, los hemos apoyado con agua, con alimentación y con combustible, como lo han hecho todos los sindicatos y sectores que también han hecho su parte en esos mismos apoyos”.

También dijo que “una cosa es que hayamos apoyado mediante puestos de hidratación y otra que hayamos subsidiado la marcha, que son dos cosas distintas, también les instalamos tarimas y altoparlantes para que se manifestaran junto con la población.

“Nosotros instalamos alrededor de 15 mil botellas de agua durante el trayecto en distintos puntos por lo que no me cabe la menor duda que hubo alrededor de 15 mil a 20 mil manifestantes concentrados en plaza de Armas el pasado lunes 11 de mayo.

“Tere Jiménez (gobernadora de Aguascalientes) no está tampoco detrás del movimiento, como lo han querido hacer ver las autoridades de Zacatecas, sino que ella va adquirir la compra de esas mil 500 toneladas a los campesinos hasta donde yo sé”.

A detalle, explicó que será en todo caso el gobierno de Aguascalientes el que habrá de comunicarse con los productores de Zacatecas: “Yo fui el enlace y durante una corrida de toros le expuse a Tere (Jiménez) el con􀃀icto, justo cuando ocurría la represión en Zacatecas y ella me dijo que estaba en la mejor intención de apoyarlos por lo que en ese momento hablaron con Isaías Castro, uno de los líderes del movimiento.

“Pero si dentro de ese proceso, los frijoleros logran trazar un convenio con los comercios y restaurantes de Aguascalientes, o con sus agroindustrias pueden tener otras opciones.

“Reconozco en el diputado federal Ricardo Monreal las palabras donde dijo tener buen criterio sobre la gobernadora Tere Jiménez y no creo que ella esté detrás de esta situación y también dijo creer que el alcalde de Zacatecas no está financiando las protestas, por lo que le agradezco.

“Yo no he estado en ninguna marcha, ustedes lo han visto y lo incorrecto habría sido que intentara protagonizar alguna de esas protestas o acciones de inconformidad”, asentó.

“Los campesinos saben que nosotros en presidencia no tenemos buena relación con gobierno estatal pero sí hemos respaldo a los campesinos con agua y alimentos”.

Presentará Demanda Legal en la FGJZ

Respecto de una imagen, creado por IA en la que el alcalde Miguel Varela Pinedo aparece cargando a una menor de edad dentro de un colegio en una situación comprometedora, el presidente municipal capitalino dijo que: “Todas las críticas que se le hacen a mi gobierno, en tanto que sean de carácter político, están dentro del derecho de sus emisores, porque los políticos estamos para ejercer el poder y aguantar críticas.

“Lo malo es cuando se malinterpretan cosas a partir de situaciones muy delicadas pues la imagen que sube esta persona. Sé que él por medio de Sonido Estrella se dedica a tirarme todo el tiempo, a partir de lo cual él está en todo su derecho, incluso aun cuando hace alusiones a mi presencia física.

“Admito que se burle de mí, que ponga memes está bien, que se burle de mi administración está bien, pero de ahí que ‘haga’ una imagen donde se muestra que estoy cargando mañosamente a una niña mediante contacto físico que remitan a significados de abuso incluso sexual, es algo que no es correcto”.

Al respecto, precisó que “si de verdad fuera cierto lo que se intentó mostrar en la imagen, en este momento ya estuviera hasta denunciado, pero les garantizo que para eso sí habría ley y estaría perseguido por la Fiscalía en un momento en el que la ley no es equilibrada en Zacatecas”.

Por ese motivo, dijo haber instruido a su equipo legal para interponer una demanda legal ante la Fiscalía zacatecana este jueves de manera puntual.