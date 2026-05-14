Presidenta Sheinbaum Presenta el Prototipo del Minivehículo Eléctrico Mexicano Olinia

“Resultados que Transforman”

El primer vistazo al prototipo de Olinia puede consultarse en la página: www.olinia.auto y cuyos detalles se darán a conocer el 7 de junio.

El minivehículo Olinia, cuya producción iniciará en 2027, es 100 por ciento eléctrico, de bajo costo, accesible, su operación cuesta poco, puede cargarse en un enchufe convencional, es amplio, cómodo y opera a una velocidad de 50 km/h; en julio se presentará la versión de carga.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el prototipo del minivehículo eléctrico mexicano Olinia, el cual está diseñado para las necesidades de las ciudades y pueblos del país, es accesible para la población y no contamina, cuyos detalles se darán a conocer el próximo 7 de junio y su producción iniciará en 2027.

“Siete países en el mundo son los que más producen vehículos, empezando por China, Estados Unidos, Japón, Corea, India, Alemania y México. Estados Unidos, Alemania, India, China, Corea, Japón tienen marcas propias, México no, México solo arma los vehículos, el objetivo es tener una marca propia. ¿Qué tipo de vehículo? Un vehículo accesible para la población mexicana, un vehículo que sea más barato, un vehículo eléctrico que no contamine y un vehículo que permita ir por cualquier pueblo con calles angostas en nuestro país, está diseñado para México, para las ciudades o para los pueblos, es eléctrico porque va a costar mucho menos su operación que un vehículo de combustión interna.

“Todo su diseño se basó en preguntas, consultas a mexicanas y mexicanos que se transportan en mototaxis o al chofer de mototaxi, de tal manera que sea accesible tanto para transporte público, es decir un pequeño taxi, puedes subir una silla de ruedas, puede haber paquetes, y sobre todo, está diseñado para México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que en julio se dará a conocer la versión de carga de Olinia. Asimismo, reconoció que se trata del trabajo de un equipo de más de 80 mexicanos y mexicanas entre académicos, académicas, técnicos y técnicas de distintos lugares del país del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de los Centros Públicos de Investigación, el cual se mantendrá una vez que sea desarrollado este vehículo eléctrico para seguir creando nuevos modelos y establecer un vínculo con instituciones académicas con carreras de electromovilidad.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que Olinia es parte de una visión de la Presidenta de lograr que la electromovilidad llegue a los hogares mexicanos mediante un vehículo accesible, seguro y eficiente, además de que es parte de la convicción de que la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos fundamentales para el desarrollo económico y la soberanía del país.

El director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, detalló que el desarrollo de este minivehículo eléctrico lleva más de 18 meses, y resaltó que se trata de un proyecto de México para el mundo, pensado en las necesidades reales en ciudades y pueblos, es de bajo costo, accesible, 100 por ciento eléctrico por lo que su operación cuesta muy poco, puede cargarse en un enchufe convencional, es amplio, cómodo y opera a una velocidad de 50 kilómetros por hora (km/h). Destacó que las mexicanas y mexicanos pueden dar el primer vistazo al prototipo en la página: www.olinia.auto.