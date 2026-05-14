Propone Ulises Mejía Fortalecer el Comercio Local y el Mercado Interno

Zacatecas, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo un encuentro con comerciantes del Centro Histórico de Zacatecas, donde dialogó sobre los principales retos que enfrenta el sector y socializó la iniciativa legislativa que impulsa para consolidar y fortalecer al pequeño comercio en México.

Durante la reunión, destacó que los pequeños negocios representan una de las principales fuentes de empleo, movilidad económica y desarrollo comunitario, por lo que resulta fundamental complementar los esfuerzos que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el mercado interno y la economía familiar. Ulises Mejía Haro señaló la importancia se seguir construyendo políticas públicas que permitan ampliar el acceso al financiamiento, impulsar la digitalización, fortalecer la capacitación empresarial y generar mayores incentivos para que los pequeños comercios puedan crecer y consolidarse.

Asimismo, planteó la importancia de promover el consumo local, fortalecer cadenas de proveeduría regional y modernizar espacios comerciales tradicionales, generando mejores oportunidades para miles de familias que todos los días sostienen la economía desde sus negocios. “El pequeño comercio representa esfuerzo, identidad y desarrollo comunitario. Fortalecerlo es fortalecer la economía de Zacatecas y del país”, expresó.