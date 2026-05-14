Rinden Sentido Homenaje a la Magistrada Oyuki Ramírez

“Siempre Encontraba Tiempo Para Escuchar, Orientar y Tender la Mano”

Por Nallely de León Montellano

Entre lágrimas, aplausos y un profundo silencio marcado por el dolor, juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado de Zacatecas rindieron un homenaje póstumo a la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, quien falleció el pasado 12 de mayo luego de permanecer nueve días hospitalizada tras sufrir el ataque de un enjambre de abejas.

El homenaje de cuerpo presente se llevó a cabo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), donde familiares, amistades y compañeros de trabajo acudieron para despedir a una mujer que, más allá de su investidura, era recordada por su cercanía, sensibilidad y calidad humana. Junto a su féretro fue colocada una fotografía en la que la magistrada aparece sonriendo, imagen que acompañó la ceremonia solemne realizada en su honor.

Durante el acto, el magistrado presidente del TSJEZ, Carlos Villegas Márquez, entregó a sus familiares la toga que utilizó durante su trayectoria dentro del Poder Judicial, gesto que estremeció a los presentes.

La despedida estuvo marcada no sólo por el reconocimiento a su carrera judicial, sino también por el acto de amor y valentía que, de acuerdo con personas cercanas, realizó al intentar proteger a su hijo de tres años durante el ataque de abejas ocurrido en una unidad deportiva de Guadalupe. Oyuki Ramírez Burciaga recibió más de 300 picaduras, lesiones que finalmente provocaron su fallecimiento.

Tras su muerte, familiares solicitaron respeto a su duelo y pidieron dejar de difundir en redes sociales el video que captó el momento del ataque y que se viralizó durante los últimos días. Durante el homenaje, con la voz quebrada y visiblemente afectado, el magistrado presidente Carlos Villegas Márquez recordó a la jurista como una mujer respetuosa, noble y profundamente comprometida con las personas.

“Era una mujer que siempre encontraba tiempo para escuchar, para orientar, para tender la mano. Entendía que detrás de cada expediente había historias, dolores y vidas humanas”, expresó.

Resaltó además que la magistrada, orgullosamente zacatecana y formada en instituciones del estado, construyó una trayectoria basada en el esfuerzo, la preparación constante y el compromiso con el servicio público.

“Hay personas cuya presencia deja huellas silenciosas pero profundas. Personas que no necesitan levantar la voz para ganarse el reconocimiento de los demás. Así era la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga”, señaló frente a un recinto lleno de compañeros, familiares y amigos que apenas contenían el llanto. Villegas Márquez aseguró que la pérdida duele no sólo por tratarse de una integrante del Poder Judicial, sino por la ausencia humana que deja entre quienes convivieron con ella.

“Hoy el Poder Judicial no sólo rinde un homenaje institucional; hoy le rinde un homenaje profundamente humano a la compañera Oyuki”, dijo.

También dirigió un mensaje de solidaridad a su esposo Alejandro; a su hijo Matías; a sus hermanas Gabriela, Sandy y Patsy; así como a sus padres, Efraín Ramírez y Consuelo Burciaga.

“Sepan que no están solos. Oyuki deja aquí una comunidad judicial que la recuerda con enorme cariño y gratitud”, expresó.

Al concluir el acto solemne, el féretro de la magistrada abandonó el recinto entre aplausos y lágrimas. De pie, sus compañeras y compañeros le dieron el último adiós a una mujer cuya sonrisa, vocación y calidez humana quedaron grabadas en la memoria del Poder Judicial y de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.