Aguascalientes Suma dos Medallas más en Boxeo

Gloria Flores conquistó la medalla de bronce en la categoría Sub 19 de los 52 kg, mientras que Juan Flores también subió al podio con medalla de bronce en la categoría Sub 17 varonil de los 52 kg, dentro de las competencias de boxeo de la Olimpiada Nacional Conade 2026, representando a la delegación de Aguascalientes.

Con estos resultados, Aguascalientes se coloca en la posición 8 del medallero nacional con un total de 78 preseas: 27 medallas de oro, 24 de plata y 27 de bronce.

¡Felicidades a nuestros boxeadores por poner en alto el nombre de Aguascalientes!