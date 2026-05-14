Con Traslado Aeromédico, Helicóptero Fuerza 1 Salva la Vida de Bebé

El helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó con éxito el traslado aeromédico de una recién nacida con complicaciones congénitas detectadas poco después de su nacimiento, las cuales comprometían su adecuada oxigenación.

La menor, una de dos gemelas, fue trasladada en una incubadora aérea especializada a un hospital del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde continuará recibiendo atención médica especializada.

Ante la delicada condición de salud de la bebé, el Hospital Star Médica solicitó el apoyo urgente de la SSPE para efectuar el traslado vía aérea. En respuesta, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, instruyó brindar todo el respaldo necesario para agilizar su atención y contribuir a salvaguardar su vida.

El operativo estuvo a cargo del Grupo Aeromédico Táctico del helicóptero Fuerza 1, cuyos integrantes recibieron a la paciente en el hangar de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad para realizar su abordaje.

Previo al despegue, el doctor Eduardo Álvarez Bravo efectuó la valoración clínica, el monitoreo y el manejo avanzado de terapia intensiva neonatal dentro de la incubadora especializada, con el fin de garantizar que la menor viajara en condiciones óptimas de seguridad y estabilidad.

Tras un vuelo de aproximadamente una hora con cinco minutos, la aeronave arribó a Jalisco, donde la recién nacida fue recibida por un equipo de médicos pediatras encabezado por el doctor Juan López Martínez, quienes darán continuidad a su tratamiento.