Tere Jiménez Llama a Mantener un Frente Común por la Seguridad de las Familias

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la primera reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, tras la conclusión de la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde reconoció el compromiso y la entrega de las y los dos mil 600 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales, cuerpos de emergencia y Protección Civil que participaron en el operativo “Feria Segura 2026”, cuya labor permitió que la verbena concluyera con saldo blanco y en un ambiente de orden, seguridad y convivencia familiar.

Subrayó que, si bien el operativo ferial cumplió con éxito su objetivo, la tarea de proteger a las familias de Aguascalientes continúa de manera permanente. Por ello, llamó a las corporaciones de los tres niveles de gobierno a mantener la coordinación, reforzar la presencia operativa y no bajar la guardia para preservar la paz y la tranquilidad en todo el estado.

Durante el encuentro, Tere Jiménez reiteró la importancia de fortalecer el blindaje del estado, especialmente en carreteras, accesos y zonas limítrofes con otras entidades, así como intensificar los operativos conjuntos y las tareas de inteligencia, prevención y reacción para impedir el ingreso de personas que pretendan alterar el orden y la seguridad en la entidad.

“Concluimos con éxito la tarea de brindar una Feria Nacional de San Marcos segura, pero la misión más importante continúa: proteger todos los días la paz y la tranquilidad de las familias de Aguascalientes. No vamos a permitir que nadie nos arrebate la seguridad que distingue a nuestro estado”, sostuvo la gobernadora.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las corporaciones municipales, la Fiscalía General del Estado y los cuerpos de emergencia ha sido clave para que Aguascalientes se mantenga como una de las entidades más seguras del país.

Finalmente, Tere Jiménez exhortó a las instituciones de seguridad a seguir trabajando en un solo frente, con unidad, disciplina y compromiso, para que Aguascalientes continúe siendo un estado donde las familias puedan vivir con tranquilidad, confianza y calidad de vida.

En la reunión que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también participaron María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Dámaso Solís Guillén, jefe de Estado Mayor de la 14/a. Zona Militar; Rodrigo Medina Miranda, coronel de la 14/a. Zona Militar; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Maribel Chávez Arriaga, fiscal general de la República; Luis Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario de Gobernación; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del municipio capital; Fernando Alférez Alcázar, secretario Técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz; Rogelio Romero Muñoz, director general del Centro Estatal de Prevención; Michelle Olmos Álvarez, directora general del C5i; Salvador de Baruc Carrillo Córdova, director de Prevención de las Violencias y la Delincuencia del Municipio Capital; y Darianna Arlette Mascorro Santos, enlace de la Unidad de Servicios a la Comunidad adscrita a la Fiscalía General de la República en Aguascalientes.