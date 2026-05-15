Artesanos Zacatecanos Llevarán el Talento Local a Exposición Permanente en China

El talento y la creatividad de las y los artesanos zacatecanos cruzarán fronteras para representar a México en una exposición permanente que será instalada en la Embajada de China en México, como parte de una estrategia de promoción cultural y artística impulsada por el Gobierno Municipal de Zacatecas.

A través de la Dirección de Turismo Municipal y la Dirección de Cultura Municipal, en coordinación con la Organización de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y la embajada de China en México, se realizó una convocatoria dirigida a artistas registrados en la Dirección de Cultura, con el objetivo de seleccionar piezas artesanales elaboradas por creadoras y creadores zacatecanos que reflejaran la identidad y esencia del estado y de la capital.

Las obras enviadas destacan por su calidad, originalidad y profundo arraigo cultural, convirtiéndose en una muestra representativa del patrimonio artístico de Zacatecas ante visitantes internacionales. Esta colaboración fortalece los lazos culturales entre México y China, además de abrir nuevos espacios para la difusión del arte local en escenarios de carácter internacional.

Durante la administración del presidente municipal Miguel Varela, se han impulsado diversas acciones orientadas a promover y fortalecer la cultura zacatecana, generando oportunidades para que artistas locales puedan proyectar su trabajo más allá de las fronteras nacionales y consolidar a Zacatecas como un referente cultural y turístico.

Las y los artistas participantes en esta importante iniciativa son: Osvaldo Lugo Ruíz, Anaid Espinosa Inguanzo, Marcos Rodríguez Acosta, María Guadalupe Olguín, Heidy Francisco Marcial, Liliana Hernández Luciano y Carlos Esteban Martínez Aparicio, quienes aportaron piezas representativas del talento artesanal de la entidad.

Asimismo, el Gobierno Municipal hizo una invitación a las y los artistas locales para registrarse y compartir su información en la agenda cultural de la Dirección de Cultura Municipal, así como a promotores de experiencias turísticas en la Dirección de Turismo, ya sea a través de sus redes sociales oficiales o directamente en sus oficinas.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar impulsando espacios de promoción para el talento local, fomentando la participación de artistas y artesanos en proyectos nacionales e internacionales que permitan preservar, difundir y enaltecer la identidad cultural de Zacatecas ante el mundo.