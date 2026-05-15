Destacan Niñas, Niños y Adolescentes de Zacatecas en Competencias de Matemáticas

Son Resultados Históricos: Gamboa Rosales

Por Nallely de León Montellano

Zacatecas destacó a nivel nacional e internacional en competencias de matemáticas, luego de que estudiantes de la entidad obtuvieran medallas y reconocimientos en distintas olimpiadas, además de que el estado fue designado como próxima sede del Congreso Nacional de Matemáticas para docentes.

Durante una conferencia realizada en el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt ) , integrantes de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM) resaltaron los resultados obtenidos por niñas, niños y jóvenes zacatecanos en certámenes nacionales e internacionales.

El director general del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, destacó que en Zacatecas existe talento, vocación y compromiso para impulsar las matemáticas entre la niñez y juventud, al señalar que los resultados obtenidos son históricos para la entidad.

Por su par te, la presidenta de la ANPM en Zacatecas, Isela Rodríguez, explicó que la asociación trabaja no sólo en la preparación de estudiantes para olimpiadas, sino también en el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas entre docentes de todos los niveles educativos.

Añadió que desde septiembre de 2025 comenzaron con un trabajo intensivo en distintos proyectos académicos y adelantó que, gracias a los resultados alcanzados, Zacatecas será sede del próximo Congreso Nacional de Matemáticas, evento que reunirá a docentes e investigadores de todo el país e incluso del extranjero.

El delegado estatal de Olimpiadas de Matemáticas, Amílcar Fraga, detalló que el proceso inicia desde las aulas y los hogares, con la detección de talentos en todos los niveles educativos, desde primaria hasta bachillerato.

Expl icó que en el primer año del regreso de la asociación participaron alrededor de tres mil 200 estudiantes en las distintas etapas eliminatorias, de los cuales 24 conformaron la delegación zacatecana que acudió a la competencia nacional celebrada en Guadalajara, Jalisco. Indicó que las y los estudiantes entrenan cada fin de semana durante varias horas y destacó que el proceso es completamente gratuito, ya que no se cobra ninguna cuota a los participantes.

Entre los resultados obtenidos, destacó la medalla de plata conseguida por Axel en el Torneo de Jóvenes Matemáticos realizado en Perú, así como una mención honorífica obtenida por Dere en el mismo certamen internacional.

Además , informó que Zacat ecas obtuvo ocho medallas de oro, siete de plata y tres de bronce en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, colocándose como primer lugar nacional en la etapa presencial, superando incluso a Morelos.

También resaltó la participación de estudiantes zacatecanas en la Olimpiada Matemática Mexicana Femenil, entre ellas María José y Jennifer, quienes buscan representar al estado en la competencia nacional que se realizará en Puebla.

Finalmente, la asociación anunció que ya mantienen acercamientos con universidades internacionales como el MIT y la Universidad de Illinois, con el objetivo de que estudiantes zacatecanos puedan realizar estancias académicas y entrenamientos especializados en el extranjero.