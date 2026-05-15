El Cendi Cipatli Celebra su Aniversario con el Cariño de la Familia DIF Capital

En un ambiente lleno de alegría y gratitud, el Ayuntamiento de Zacatecas conmemoró el aniversario del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Cipatli, una institución que desde el 30 de abril de 1998 ha sido el segundo hogar de cientos de familias zacatecanas. El evento tuvo como propósito central honrar la impecable trayectoria del centro y reconocer a las maestras de mayor antigüedad, quienes con su amor y paciencia han formado a las nuevas generaciones.

Este festejo no solo fue para recordar el pasado, sino para reafirmar el futuro de la educación inicial en la capital. Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento continúa trabajando en la mejora constante de los servicios del Cendi, asegurando que cada pequeño reciba atención de calidad.

En este esfuerzo, destaca la participación activa y el corazón puesto en cada detalle por la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, así como el seguimiento puntual de la directora del DIF, Mitzia Peláez, quienes han hecho de la atención infantil una prioridad absoluta.

Actualmente, el Cendi Cipatli brinda un cuidado integral a niños y niñas, desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años de edad. Su modelo de trabajo es completo y humano, abarcando áreas de nutrición (con nutrióloga propia), pedagogía, enfermería y fomento a la salud.

Todo esto es posible gracias a un equipo de profesionales comprometidos: desde las maestras que lideran las salas de Lactantes y Maternal, hasta el personal de cocina, filtro e intendencia. Con el respaldo de la administración municipal y el DIF, Zacatecas sigue demostrando que la educación y el bienestar de los más pequeños son la base para construir una mejor sociedad.